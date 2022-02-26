Около 3 500 человек ранены или убиты, – Арестович о потерях противника

В Офисе Президента назвали ориентировочные потери русской армии. Более тысячи человек – убиты, еще около 2 500 человек – ранены.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, передает 24 канал.

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То есть около 3500 человек ранены или убиты. Мы ждем вечернего брифинга, там будут обобщены цифровые данные. Слава Украине!

– резюмировал Арестович.

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Полный брифинг Арестовича: смотрите видео