Около 400 депутатов Госдумы России оказались под жесткими санкциями Британии

Сразу 386 из 450 депутатов российской Госдумы оказались под санкциями Великобритании.

Такое решение поддержали чиновники Великобритании. В черный список попали депутаты, проголосовавшие за "независимость" псевдореспублик Донбасса.

Важно Орбан говорит, что ЕС не будет вводить санкции против российских газа и нефти

Новые санкции запретят людям из списка:

путешествовать в Британию,

получать доступ к активам, если они находятся на территории страны,

вести там бизнес.

Мы нацелены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и на тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давление и будем продолжать закручивать гайки российской экономике из-за санкций.

– заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

После российского вторжения Британия ввела санкции против более 500 ключевых российских физических лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего общее количество единиц, подпадающих под санкции Британии, достигло 800. Накануне Британия наказала санкциями 7 топ-олигархов России, включая Романа Абрамовича.

В то же время, новый пакет санкций готовят и другие страны G7. Текущая ситуация вокруг Украины ясно показала: против России следует вводить новые ограничения.

Какие санкции против России ввели США: смотрите видео