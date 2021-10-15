Около 50 тысяч госпитализированных: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может прийтись на конец октября – начало ноября. В этот период в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев.

Говорится об около 50 тысяч госпитализированных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Мы прогнозируем пик пандемии на конец этого месяца, это где-то с 20 – 25 – 30 по 4 – 5 следующего месяца,

– сказал Данилов.

Чиновник добавил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.

О пике волны Данилов предупреждал ранее

В начале октября Данилов заявил, что Украина пока не добралась к пику заболеваний. По его словам, сейчас это – только середина волны. Тогда тоже предполагали, что к концу месяца больными COVID-19 будут заняты 50 – 55 тысяч коек в больницах.

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