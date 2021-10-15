Около 50 тысяч госпитализированных: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса
Источник:24 канал
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может прийтись на конец октября – начало ноября. В этот период в больницы могут попасть десятки тысяч украинцев.
Говорится об около 50 тысяч госпитализированных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Мы прогнозируем пик пандемии на конец этого месяца, это где-то с 20 – 25 – 30 по 4 – 5 следующего месяца,
– сказал Данилов.
Чиновник добавил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.
О пике волны Данилов предупреждал ранее
В начале октября Данилов заявил, что Украина пока не добралась к пику заболеваний. По его словам, сейчас это – только середина волны. Тогда тоже предполагали, что к концу месяца больными COVID-19 будут заняты 50 – 55 тысяч коек в больницах.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- Осенью в Украине стала ухудшаться эпидемическая ситуация. За сутки 14 октября обнаружили 13 624 больных людей. Все больше инфицированных нуждаются в госпитализации. За последние сутки в больницы забрали 4 947 человек.
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне уже есть 6 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецка и Днепропетровска.
- Карантин усиливают. С 21 октября ездить поездами межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.