В безопасные области уже направляются почти 50 жителей Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Жизнь каждого спасенного стоит усилий

По его словам, несмотря на непростую ситуацию безопасности, жизнь каждого спасенного стоит усилий. Поэтому уже удалось эвакуировать:

10 северодончан;

38 лисичан.

Сегодня, 19 апреля, продолжится эвакуация всех желающих. В Луганской ОВА продолжают информировать людей о вывозе и призывают это сделать, если есть возможность.



Удалось эвакуировать 50 человек / Фото с телеграма Сергея Гайдая

Гайдай отметил, что есть случаи, когда родители с детьми школьного возраста не хотят покидать подвал. Постепенно удается их уговорить, ведь детям следует возобновлять обучение. "Эвакуируйтесь хотя бы ради детей", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Напомним, 19 апреля из Луганской и Донецкой областей отправятся 2 эвакуационных поезда. Узнать всю необходимую информацию можно по телефону – 0800503 или в справочной вокзалов.

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