До безпечних областей вже прямують майже 50 жителів Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Життя кожного врятованого вартує зусиль

За його словами, попри непросту безпекову ситуацію, життя кожного врятованого варте зусиль. Тому вже вдалось евакуювати:

10 сєвєродончан;

38 лисичан.

Сьогодні, 19 квітня, продовжиться евакуація всіх охочих. В Луганській ОВА продовжують інформувати людей про вивезення і закликають це зробити, якщо є можливість.



Вдалось евакуювати 50 осіб / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Гайдай зауважив, є випадки, коли батьки з дітьми шкільного віку не хочуть покидати підвал. Поступово вдається їх вмовити, адже дітям варто відновлювати навчання. "Евакуюйтесь хоча би заради дітей", – наголосив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, 19 квітня з Луганщини та Донеччини відправляться 2 евакуаційні поїзди. Дізнатись всю необхідну інформацію можна за телефоном – 0 800 503 або у довідковій вокзалів.

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