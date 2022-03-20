Тысячи людей пришли на помощь гражданам, покинувшим свои дома

Алексей Чернышев во время брифинга заявил, что правительство провело опрос среди украинцев, сообщает 24 канал. Согласно результатам, 90% украинцев готовы приютить у себя дома переселенцев или предложить жилье.

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Согласно проведенному нами опросу, почти 90% украинцев, принявших участие в опросе, готовы приютить у себя дома внутри перемещенных лиц или предложить им жилье,

– сказал министр развития общин и территорий.

Чернышев отметил, что уже тысячи людей из регионов, где более спокойно, пришли на помощь гражданам, покинувшим свои дома из-за войны.

По данным ООН, из-за российско-украинской войны почти 6,5 миллиона граждан были вынуждены покидать дом в пределах Украины.

В то же время 3,3 миллиона украинцев с 24 февраля уехали за границу.

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