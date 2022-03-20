Тисячі людей прийшли на допомогу громадянам, які покинули свої домівки

Олексій Чернишов під час брифінгу заявив, що уряд провів опитування серед українців, повідомляє 24 канал. Відповідно до результатів, 90% українців готові прихистити у себе вдома переселенців або запропонувати їм житло.

Це важливо Росіяни хочуть замінувати шлях і захопити гуманітарну колону з Харкова, – Верещук

Згідно з проведеним нами опитуванням, майже 90% українців, які взяли участь в опитуванні, готові прихистити у себе вдома внутрішньо переміщених осіб або запропонувати їм житло,

– сказав міністр розвитку громад та територій.

Чернишов зазначив, що вже тисячі людей з регіонів, де більш спокійно, прийшли на допомогу громадянам, які покинули свої домівки через війну.

За даними ООН, через російсько-українську війну майже 6,5 мільйона громадян були змушені покидати дім у межах України.

Водночас 3,3 мільйона українців з 24 лютого виїхали за кордон.

Варте уваги – З Бучі вдалося евакуювати 106-річну жінку: дивіться відео