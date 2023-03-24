В пятницу вечером, 24 марта, в сети появилась информация о том, что в Крыму местные слышали взрывы. Сначала враждебные анонимные ресурсы заявляли, что это похоже на гром, однако потом предположили, что якобы были сбиты беспилотники, – информирует 24 Канал.

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Что известно об этом "хлопке"

Заметим, что бухта (или пляж) Омега расположена в Севастополе, на юго-западе Крымского полуострова. Читая телеграм-каналы оккупантов, можно было понять, что они совсем не поняли, что произошло. Ведь набор сообщений был "чрезвычайно разнообразен":

"Нам пишут, что сбивали что-то с корабля, пока неизвестно что. Ждем официальную информацию";

Нам пишут, что нет – это далеко не гром, и звуки были очень не обычно при сбитых БПЛА;

"Подписчик сказал, что раздался взрыв в районе бухты Омега, очень громко";

"У нас аж окна дрожали".

Кроме того, мониторинговые группы констатировали, что в Севастополе была слышна работа флотской ПВО.

Где находится пляж Омега: смотрите на карте от Google maps

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал скриншот с вражеского телеграм-канала и задал "риторический вопрос" относительно того, что же на самом деле слышали в Севастополе: "гром или камиши".

Оккупанты не понимают причину взрывов в Крыму / Скриншот из телеграм-канала Гончаренко

Утром в Севастополе тоже было громко

Заметим, что о взрывах в Севастополе также сообщали оккупанты в пятницу, 24 марта, однако утром. Похоже, что "хлопок" решил наведываться к захватчикам по несколько раз в сутки.

Интересно, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев тогда успокаивал, что "все по плану" и громкие звуки якобы связаны с профилактическими мерами российских военных. Как ни странно, против "возможных украинских атак".