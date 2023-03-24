У п'ятницю, 24 березня, у мережі з'явилась інформація про те, що в Криму місцеві чули вибухи. Спершу ворожі анонімні ресурси заявляли, що це похоже на грім, однак потім припустили, що нібито було збито безпілотники, – інформує 24 Канал.

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Що відомо про цю "бавовну"

Зауважимо, що бухта (або ж пляж) Омега розташована в Севастополі, що на південному заході Кримського півострова. Читаючи телеграм-канали окупантів, можна було зрозуміти, що вони зовсім не зрозуміли, що відбулось. Адже набір повідомлень був "надзвичайно різноманітний":

"Нам пишуть, що збивали щось з корабля, поки не відомо що. Чекаємо на офіційну інформацію";

Нам пишуть, що ні – це далеко не грім, і звуки були дуже не як звичайно при збитих БпЛА;

"Підписник сказав, що пролунав вибух у районі бухти Омега, дуже голосно";

"У нас аж вікна тремтіли".

Окрім того, моніторингові групи констатували, що у Севастополі було чути роботу флотської ППО.