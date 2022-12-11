ДТП произошло 10 декабря на автодороге "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи". В полиции рассказали, что водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на блокпост. О последствиях аварии информирует 24 канал.
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Все пассажиры получили травмы разной степени тяжести
Автобус ехал из села Роище в направлении Чернигова, однако водитель не справился с управлением и въехал в блокпост.
На момент столкновения в салоне находились семь пассажиров. У всех травмы разной степени тяжести. После получения медицинской помощи водитель отказался от госпитализации.
Пострадавшие в результате ДТП / Фото Полиция Черниговской области
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и уже открыли уголовное производство.
Полиция призывает водителей: во время усложнения погодных условий и ухудшения видимости на дороге избегайте резкого маневрирования, выбирайте скорость движения и дистанцию, что позволит вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки,
– отметили правоохранители.
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На Волыни автомобиль с детьми сорвался с моста и упал в реку
Утром 10 декабря жуткое ДТП произошло в селе Воля-Ковельская. Там водитель Honda CRV не справился с управлением, в результате чего машина сорвалась с моста, упала в реку и опрокинулась.
К сожалению, водитель и один пассажир погибли на месте. Еще троих доставили в больницу. Среди них и двое детей 6 и 10 лет.