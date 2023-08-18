По сути, захватчики пытаются возобновить их работу. Правда, во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сделала предупреждение для россиян, передает 24 Канал.

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Спастись не удастся

Она подчеркнула, что Чонгарский и Генический мосты были существенно повреждены. Несмотря на это, оккупанты пытаются их починить. Они стремятся вернуть транспорт на эти переправы. Более того, даже рекламируют автобусный маршрут, который пустят.

Как вы уже поняли, речь идет исключительно о легковом транспорте. И неудивительно, ведь эти мосты просто не выдержат движение тяжелой военной техники, а также транспортировки боеприпасов.

Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы. Но они должны осознавать, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам,

– подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" рассказала, а что там с восстановлением Чонгарского и Генического мостов. По ее словам, оно продвигается медленно. И это оказывает непосредственное влияние на логистику врага. Чтобы транспортировать боеприпасы и технику, оккупанты вынуждены использовать только трассу М17. Она пролегает через Армянск.

Полуостров Крым становится островом

Так отреагировала Наталья Гуменюк на атаки по Крымскому мосту. По словам спикера ОК "Юг", грузы для гражданских транспортируют с помощью других операционных маршрутов.

Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логистическом смысле,

– сказала она.

Она заметила, что Крымский мост оккупанты также пытаются отремонтировать. Правда, для этого врагу необходимы специальные "бригады". Но к ним не очень-то хотят приобщаться люди. И здесь все логично: никто не хочет рисковать, работая на военном объекте. Такая же ситуация на Геническом и Чонгарском мостах.