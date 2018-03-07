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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Около 70 украинок имеют звание полковник ВСУ

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Около 70 украинок имеют звание полковник ВСУ
Около 70 украинок имеют звание полковник ВСУ / npu.gov.ua

Общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тысяч человек. Около 7 тысяч украинок имеют статус участника боевых действий в Украине, 116 награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно.

Об этом сообщила представительница Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько, информирует Интерфакс.

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Около 7 тысяч женщин-военнослужащих входили в состав сил и средств АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий. Это 3% от всего личного состава. За время проведения АТО 116 женщин были награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно. Более 2 тыс. женщин награждены отличиями Минобороны и Генштаба
– сказала Заворотько.

По ее словам, общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тысяч человек, это 22,4% от всего личного состава. Для сравнения во Франции это 22%, Канаде – 15%, Испании – 14%, Великобритании – около 10%, Германии – 10%.

Сейчас проходят службу за границей две женщины-военнослужащие: в составе миссии ООН в ДР Конго и Косово.

На сегодня самое высокое звание, которое имеет женщина-военнослужащий – полковник, это звание имеют около 70 женщин в ВСУ.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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