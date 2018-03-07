Близько 70 українок мають звання полковник ЗСУ

Загальна кількість жінок, які працюють і проходять службу в українській армії, становить близько 56 тисяч осіб. Близько 7 тисяч українок мають статус учасника бойових дій в Україні, 116 нагороджені державними нагородами, 4 з них – посмертно.

Про це повідомила представниця Управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Інна Заворотько, інформує Інтерфакс.

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Близько 7 тисяч жінок-військовослужбовців входили до складу сил і засобів АТО на Донбасі та отримали статус учасника бойових дій. Це 3% від усього особового складу. За час проведення АТО 116 жінок були нагороджені державними нагородами, 4 з них – посмертно. Понад 2 тис. жінок нагороджені відзнаками Міноборони і Генштабу,

– сказала Заворотько.

За її словами, загальна кількість жінок, які працюють і проходять службу в українській армії, становить близько 56 тисяч осіб, це 22,4% від усього особового складу. Для порівняння у Франції це 22%, Канаді – 15%, Іспанії – 14%, Великобританії – близько 10%, Німеччині – 10%.

Наразі проходять службу за кордоном дві жінки-військовослужбовці: у складі місії ООН у ДР Конго і в Косові.

На сьогодні найвище звання, яке має жінка-військовослужбовець – полковник, це звання мають близько 70 жінок у ЗСУ.