Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира

Путин может повторить войну через 10 лет

По мнению Смирнова, эта история (вторжение Путина) не завершится.

Я даже скажу, что условно завершение боевых действий в этом году не будет означать, что через 10 лет Путин не сделает вторую попытку, – подчеркнул советник министра.

Потому, по его словам, украинцы должны жить с позиции, как живут люди в очень плохом районе. "Когда на тебя чуть ли не каждый день могут напасть – ты должен быть готов к ответу, готовить армию и свои оборонительные позиции и т.д.", – пояснил эксперт.

Ростислав Смирнов подчеркнул, что уже весь мир понял, что единственное, что понимает Путин – это сила . "И когда Запад начал давать ответ, он сначала не понял этого и начал поднимать ставки. И сейчас мы видим, что уже ничего не действует, мир его не боится", - добавил он.

Зачем Путину Украина

Советник главы МВД ответил, что в своем обращении еще в начале вторжения Путин все сказал – для него не существует такой страны, как Украина. К тому же, российский грамотный Михаил Дзыгар рассказал, что Путин еще в 2000-м году, как только пришел к власти, говорил тогда, что "мы теряем Украину, надо с ней что-то делать" .

Украина всегда была в его поле зрения. И во всех этих заявлениях Путин выражает претензии даже не к Украине, а к западному миру. Особенно когда он говорит, что "чтобы они не лезли сюда, потому что был Советский Союз, и это уже независимые страны. но эта сфера влияния должна быть моя",

– добавил он.

По мнению Смирнова, Путина бесит, что Украина ориентируется на Запад и отказывается от России.

Путин может повторить через 10 лет, – Смирнов



К слову, с самого начала полномасштабного российского вторжения с жизнью простились 29 200 кафиров. За сутки скамью "двухсотых" пополнили 150 вражеских военных. Также уничтожили 1293 танка, 3166 ББМ, 600 артиллерийских систем, 93 ПВО, 170 вертолетов, свыше 200 – самолетов.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко