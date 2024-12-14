Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, в мире еще остаются лидеры, которые имеют влияние на российского диктатора. Впрочем Европе не стоит думать, что с Путиным можно договориться путем переговоров.

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Россия настроена на долгую "игру"

К сожалению, в Европейском Союзе еще достаточно людей, которые живут теоретическими подходами и верят, что с Россией можно о чем-то договариваться. Не хватает четкого понимания, что переговоры будут безрезультатными. Единственный разговор, который может быть, должен происходить с позиции силы.

Звонки вряд ли способствуют такой позиции, они наоборот демонстрируют Путину, что он до сих пор легитимный, что его воспринимают как лидера и с ним разговаривают,

– отметил Иван Ус.

Напоминать главе Кремля, что Германия останется на стороне Украины можно без всяких звонков, только предоставляя нашему государству нужную помощь, вооружения. Россия это хорошо понимает, а сейчас она хочет играть до конца.

Кто может повлиять на Путина

Во время встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом прозвучали заявления, что Путин может прислушаться к президенту Китая Си Цзиньпину. Западные СМИ даже написали, что нужен ультиматум – или Си давит на Путина, чтобы тот закончил войну, или будут подняты пошлины на китайскую продукцию.

Видим новый вариант общения с Китаем, посмотрим, как страна на это отреагирует. Но надо все больше привлекать страны, которые имеют хорошие отношения с Россией. Это, например, Китай, Индия, возможно, Турция,

– добавил Иван Ус.

Путину надо передавать видение того, что чем дольше он затягивает войну, тем вероятнее станет непосредственное столкновение с НАТО. А к этому страна-агрессор точно не готова.

События в Сирии в очередной раз показали, что Россия далеко не такая мощная. Это было очередной демонстрацией того, что она существенно теряет и вряд ли Путин захочет получить еще одну пощечину от стран НАТО на поле боя в Украине.