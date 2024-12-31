Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что сейчас договориться о чем-то с Россией невозможно. Там думают якобы побеждают и не хотят останавливать боевые действия.

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Как Украина может победить

Если замораживание конфликта все-таки произойдет, то страна-агрессор поймет, что достигла победы на промежуточном этапе войны, получила определенные преимущества, поэтому имеет право продолжать боевые действия, давить дальше.

Россия признает только силу и страх. Мы видим абсолютную неадекватность Путина и близких к нему членов политбюро. Они откровенно говорят, что признают только поражение. Но их устроит только поражение демократической коалиции, прежде всего Соединенных Штатов,

– сказал Михаил Подоляк.

Оккупанты пытаются обнулить репутацию демократии как концепции, которая может защищать свои ценности, территории своих партнеров, свои интересы, в частности бизнес. Россия хочет переформатирования на целом ряде глобальных рынков. Поэтому переговорного процесса без принуждения для страны-агрессора не будет.

Мы имеем агрессора, который сознательно нарушает международное право, наносит максимальное поражение гражданскому населению, захватывает территории. Конечно, после этого он не может остановиться, потому что для него состояние войны – единственный, в котором он может существовать.

Поэтому главными аргументами, чтобы закончить войну должны быть санкции против России, увеличение милитарных возможностей Украины – все это нужно уже сейчас. Российская армия демонстрирует, что учится воевать, проводит работу над ошибками, что приводит к росту вызовов и угроз.

Для того, чтобы с ними эффективно воевать – надо не держать оружие где-то на складах, а использовать его в больших объемах, потому что это единственное, что может остановить российскую экспансию,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.