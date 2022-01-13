Об этом рассказала юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала. Очень показательно, что все произошло именно на фактически финальном этапе конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где побеждал детектив НАБУ.
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По словам Щербан, тогда уже было понятно, что Александр Клименко значительно опережает ключевого соперника Андрея Синюка, который является сотрудником Офиса генпрокурора.
Очевидно, в ОГП и лично Татаров очень опасались, что в случае назначения Клименко дело попытаются "реанимировать". Именно поэтому и было обращение в Шевченковский суд, который обязал закрыть дело.
Оно (решение суда – 24 канал) действительно хоронит дело Татарова окончательно.
Щербан предположила, что дело уже закрыли. С момента решения суда прошел почти месяц, а такой срок является достаточным, чтобы это сделать.
Какие это будет иметь последствия для Украины
По словам юристки, такие действия в первую очередь будут иметь последствия не для власти, а для украинцев. Все из-за того, что международные партнеры требовали от нашего государства прозрачного и объективного конкурса на должность руководителя САП.
Также назначение антикоррупционного прокурора было условием предоставления Украине денег Евросоюза. Однако все обязательства сейчас находятся под большой угрозой.
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Юристка прокомментировала решение суда по делу Татарова: смотрите видео
Дело Татарова: что известно
- Заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу о хищении квартир Нацгвардии. Речь идет об убытках на сумму свыше 80 миллионов гривен.
- Офис генпрокурора в декабре 2020 года забрал дело Татарова из НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого ему не выбрали меру пресечения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова не передала в суд материалы по делу Татарова. В Центре противодействия коррупции назвали это "тотальным игнорированием законных требований ВАКС".
- В Офисе генпрокурора по запросу Центра противодействия коррупции в сентябре сообщили, что Олег Татаров до сих пор имеет официальный статус подозреваемого, но его дело так и не оказалось в суде.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что фактически не могут расследовать дело Татарова.
- В декабре 2021 года Шевченковский райсуд суд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении Татарова из-за истечения сроков расследования.