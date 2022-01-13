Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу. Дуже показово, що усе відбулося саме на фактично фінальному етапі конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де перемагав детектив НАБУ.

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За словами Щербан, тоді вже було зрозуміло, що Олександр Клименко значно випереджає ключового суперника Андрія Синюка, який є співробітником Офісу генпрокурора.

Очевидно, в ОГП та особисто Татаров дуже побоювалися, що у разі призначення Клименка справу спробують "реанімувати". Саме тому й було звернення до Шевченківського суду, який зобов'язав закрити справу.

Воно (рішення суду – 24 канал) дійсно хоронить справу Татарова остаточно. Олена Щербан Юристка Центру протидії корупції

Щербан припустила, що справу вже закрили. З моменту рішення суду минув майже місяць, а такий термін є достатнім, аби це зробити.

Які це матиме наслідки для України

За словами юристки, такі дії першочергово матимуть наслідки не для влади, а для українців. Усе через те, що міжнародні партнери вимагали від нашої держави прозорого та об'єктивного конкурсу на посаду керівника САП.

Також призначення антикорупційного прокурора було умовою надання Україні грошей Євросоюзу. Однак усі зобов'язання зараз перебувають під великою загрозою.

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