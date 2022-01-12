Пресслужба Центру протидії корупції повідомила, що Шевченківський суд зробив Татарову "подарунок". Прокурорів з Офісу генпрокурора зобов'язали закрити справу через сплив строків розслідування.
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За даними Центру протидії корупції, відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос.
Справа Татарова
- Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Мовиться про справу щодо квартир Національної гвардії. Збитки у справі становили понад 80 мільйонів гривень.
- Взимку 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ. Її передали у СБУ. Тоді Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід.
- Останнє засідання у справі апеляційна палата Вищого антикорупційного суду провела провела 18 березня. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду та закрив провадження.