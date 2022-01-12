Пресслужба Центру протидії корупції повідомила, що Шевченківський суд зробив Татарову "подарунок". Прокурорів з Офісу генпрокурора зобов'язали закрити справу через сплив строків розслідування.

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За даними Центру протидії корупції, відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос.

Зауважте! У Центрі протидії корупції повідомили, що звернуться до США з проханням запровадити санкції проти щодо Олега Татарова.

Справа Татарова