Пресс-служба Центра противодействия коррупции сообщила, что Шевченковский суд сделал Татарову "подарок". Прокуроров из Офиса генпрокурора обязали закрыть дело из-за истечения сроков расследования.
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По данным Центра противодействия коррупции, избегут ответственности застройщик Максим Никитась и эксперт Константин Дубонос.
Дело Татарова
- Заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Речь идет о деле квартир Национальной гвардии. Ущерб по делу составил более 80 миллионов гривен.
- Зимой 2020 года Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ. Его передали в СБУ. Тогда Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения.
- Последнее заседание по делу апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда провела 18 марта. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.