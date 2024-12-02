Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що короткострокове припинення вогню нікому не принесе користі.

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"Путін розраховував на інше"

Є багато негативних думок про президентство Дональда Трампа та деяких його кандидатів на ключові посади. Втім, насправді більшість людей, які збираються обіймати ці посади, оптимістично налаштовані щодо підтримки України.

Зокрема, Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії генерала у відставці Кіта Келлога. У ЗМІ з'явилися головні пункти так званого "плану Келлога" щодо війни.

Це ще більше зачепить Кремль й Владіміра Путіна. Я думаю, що Путін розраховував на більшу прихильність Трампа до росіян, але наразі з Вашингтона виходять сигнали, які свідчать про те, що Трамп збирається посилити підтримку України. Путін розуміє, що США є фундаментальним гравцем,

– зазначив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Ймовірно, 20 січня 2025 року Сполучені Штати збираються посилити військову підтримку України. Через це президенту Росії доведеться йти на компроміс з Україною на українських умовах. На думку полковника армії Великої Британії, саме тому зараз росіяни кидають на Україну все що тільки можна.

Якщо Трамп хоче збільшити підтримку та змусити Путіна поступитися, то, ймовірно, він зможе це зробити. Можливо, у такий спосіб вдасться досягти припинення вогню, але на умовах України,

– мовив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Він наголосив, що припинення вогню має відповідати потребам українського уряду і забезпечити довгостроковий мир. Адже західні лідери починають розуміти, що якщо Путін переможе в Україні, не зупиниться на досягнутому, тож короткостроковий мир нікому не принесе користі.