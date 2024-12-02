Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что краткосрочное прекращение огня никому не принесет пользы.

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"Путин рассчитывал на другое"

Есть много негативных мнений о президентстве Дональда Трампа и некоторых его кандидатов на ключевые должности. Впрочем, на самом деле большинство людей, которые собираются занимать эти должности, оптимистично настроены по поддержке Украины.

В частности, Трамп назначил своим специальным представителем по вопросам Украины и России генерала в отставке Кита Келлога. В СМИ появились главные пункты так называемого "плана Келлога" по войне.

Это еще больше заденет Кремль и Владимира Путина. Я думаю, что Путин рассчитывал на большую приверженность Трампа к россиянам, но сейчас из Вашингтона выходят сигналы, которые свидетельствуют о том, что Трамп собирается усилить поддержку Украины. Путин понимает, что США являются фундаментальным игроком,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Вероятно, 20 января 2025 года Соединенные Штаты собираются усилить военную поддержку Украины. Поэтому президенту России придется идти на компромисс с Украиной на украинских условиях. По мнению полковника армии Великобритании, именно поэтому сейчас россияне бросают на Украину все что только можно.

Если Трамп хочет увеличить поддержку и заставить Путина уступить, то, вероятно, он сможет это сделать. Возможно, таким образом удастся достичь прекращения огня, но на условиях Украины,

– сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что прекращение огня должно соответствовать потребностям украинского правительства и обеспечить долгосрочный мир. Ведь западные лидеры начинают понимать, что если Путин победит в Украине, не остановится на достигнутом, поэтому краткосрочный мир никому не принесет пользы.