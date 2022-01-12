Міжнародний валютний фонд попередив про відплив капіталу і знецінення валюти на ринках, що розвиваються. Україна якраз належить до таких ринків.

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Це відбудеться через те, що уряд США позичатиме гроші під вищий, аніж зараз відсоток. Значить багато інвесторів заберуть свої гроші з ризикових держав, таких як Україна, і позичать їх уряду США.

Це не значать, що уряду України припинять позичати. Не припинять. Проте позичатимуть під значно вищі відсотки.

Це, своєю чергою, робить наддешеві позики від МВФ питанням виживання української економіки.

Навіть 5% різниці на ставці це, для розуміння, 50 мільйонів доларів переплати за 1 позичений мільярд. Понад 50 мільйонів доларів на рік переплати платників податків.

Україні, як ви розумієте, не вистачить 1 мільярда позики, тож і переплачувати доведеться більше. Значно більше.

Офіс Президента "кинув" кредитора

Я знову згадаю про конкурс на керівника САП. Банкова обманула МВФ, пообіцявши закінчити конкурс ще в листопаді 2021 року.

У підсумку 700 мільйонів доларів під мінімальний відсоток Україна отримала, а потім Банкова тупо "кинула" кредитора.

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Знаєте, що це означає? Отримати наступні такі необхідні Україні дешеві позики буде майже неможливо. Принаймні до того, як Банкова все ж закінчить конкурс на керівника САП.

Чи були прецеденти Міжнародний валютний фонд в Україні до цього так "кидали" лише один раз. Зробила це тоді прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Країна "кидок" потім ще кілька років відпльовувала. Цього разу буде ще гірше.

Переможець буде, але не все так просто

Повернімося до власне конкурсу на керівника САП. Схоже, Банкова дасть відмах своїм членам комісії таки затвердити переможця.

Ура? Перемога? Не спішіть радіти.

Після цього Офіс Президента збиватиме переможця Олександра Клименка незаконною повторною спецперевіркою. За результатами якої в нього або заберуть доступ до держтаємниці, або рішенням суду взагалі скасують призначення через власне незаконність повторної спецперевірки.

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Інформаційно готувати цей сценарій почали через державну інформаційну агенцію Укрінформ. Там очевидну брехню від неназваних "джерел" чомусь видали за перевірену новину. Коротко розберу брехню в ній.

Брехня перша

Анонімне "джерело" спростувало проведення повторної спецперевірки. Я на власні очі бачив відповідні документи – повторна спецперевірка точно проводиться.

Якщо це не так і спецперевірку не проводять, то в чому проблема сказати про це офіційно від імені Офісу генпрокурора? Навіщо ховатися за "анонімними джерелами"? Відповідь очевидна.

Ба більше, у свіжому інтерв'ю переможець конкурсу Клименко прямо заявив про спроби Офісу генпрокурорки втягнути його в повторну незаконну спецперевірку.

Брехня друга

Укрінформ стверджує, що Порядок роботи конкурсної комісії передбачає повторну спецперевірку. У жодному пункті того Порядку чи будь-якого іншого документа немає про повторну спецперевірку.

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Припустимо ок повірити одному "джерелу" на слово, хоча зовсім це не ок, звичайно, але ж навіщо писати відверту неправду про публічний документ? Будь-хто може цей документ відкрити й прочитати.

Більше того НАЗК офіційно, не анонімними "джерелами", повідомило, що будь-яка повторна спецперевірка є незаконною.

Українці скоро відчують наслідки

Підсумуймо. Попри критичну потребу України у фінансовій підтримці від МВФ та військовій підтримці від США, команда Зеленського продовжує плювати їм в очі. У мене це просто в голові не вкладається.

Невже безпека своїх корупціонерів для Банкової важливіша, аніж безпека всіх українців? Якщо свої корупціонери важливіші, то принаймні в цьому влада сьогоднішня гірша від влади попередньої.

Порошенко виконував свої обіцянки перед Заходом. Так, під суспільним тиском, з бійкою, до останнього петляючи й захищаючи свої корупціонерів, але врешті все ж виконував обіцяне.



Порошенко теж мав обіцянки перед Заходом / Фото 24 каналу

Слава богу, американці продовжують допомагати нам зброєю, попри обман Джо Байдену. Зеленський, нагадаю, пообіцяв йому завершити конкурс 5 місяців тому.

Пообіцяв і обманув рівно так само як обманув Міжнародний валютний фонд. З усіма можливими для України наслідками, які кожен з українців відчує.