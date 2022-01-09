Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, ситуація з САП може дорого коштувати Україні.

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Інвестори тікатимуть

"Грошей (від Міжнародного валютного фонду – 24 канал) більше не буде. Щоб ми були без ілюзій", – вважає Віталій Шабунін.

Важливо! Ще у листопаді Україна зобов'язалася виконати 12 умов для наступних траншів МВФ. Зокрема, ввести в дію зміни до закону про САП.

На думку голови Центру протидії корупції, почнеться підняття відсоткових ставок Нацбанками всіх ключових країн. Зокрема, відсоткову ставку точно підніматимуть США. Це означає, що з цінних паперів, боргів та країн, які розвиваються, інвестори тікатимуть.

Усе одно вони (Офіс Президента – 24 канал) будуть змушені виправити історію із САП. Тільки тоді це коштуватиме їм і країні набагато дорожче. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

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