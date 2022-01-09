Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, ситуація з САП може дорого коштувати Україні.
Зверніть увагу Посольство США закликало Україну негайно обрати керівництво САП
Інвестори тікатимуть
"Грошей (від Міжнародного валютного фонду – 24 канал) більше не буде. Щоб ми були без ілюзій", – вважає Віталій Шабунін.
На думку голови Центру протидії корупції, почнеться підняття відсоткових ставок Нацбанками всіх ключових країн. Зокрема, відсоткову ставку точно підніматимуть США. Це означає, що з цінних паперів, боргів та країн, які розвиваються, інвестори тікатимуть.
Усе одно вони (Офіс Президента – 24 канал) будуть змушені виправити історію із САП. Тільки тоді це коштуватиме їм і країні набагато дорожче.
Зрив конкурсу в САП: останні новини
- 21 грудня 2021 року члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за обрання нового антикорупційного прокурора, в результаті цього конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову зірвали.
- Водночас саботували процес майже усі члени, які делегувала Верховна Рада.
- Американське посольство в Києві закликало Україну обрати керівника САП якнайшвидше. Водночас вимагають не блокувати роботу органу.