Окружена врагами: как Украину разделили Россия и Польша

В конце 1917 года российские большевики напали на Украинскую Народную Республику. Фронт быстро продвигался в Киев, а красные планировали захватить столицу еще до весны. Социалисты Центральной Рады, не желая смотреть правде в глаза, все еще надеялись на мир с Россией.

Главным апологетом дружбы с северным соседом стал Владимир Винниченко. Тогда, чтобы не провоцировать Ленина, Первая Украинская Республика объявляет нейтральный статус и распускает армию.

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Как следствие – останавливать наступление красных головорезов на Киев приходится дорогой ценой. Под Крутами боевое крещение проходят гимназисты и кадеты, которые заполняют пробелы в боеспособных частях. Герои Крут хотя и не остановили окончательно наступление красной орды на Киев, все же выбили время на переговоры в Брест-Литовске.



Бой под Крутами

В марте подкрепленные частями союзников войска УНР начинают украинскую Реконкисту. В начале апреля украинцы вернули власть в Киеве, затем в Екатеринославе и Александровске, сегодня это города Днепр и Запорожье. Армия УНР продвигалась на юг в Крым.



Войска УНР продвигались на юг

Взять полуостров сразу было трудно. Единственный переход на Перекопе был хорошо укреплен "красными". Но крепкий орешек творчески расколол бывший Юнкер, ветеран Первой мировой войны Петр Болбочан. Впрочем звезда 35-летнего автора "крымского чуда" не на долго задержалась на небосклоне. В начале 1919 года войска под командованием Балбочана не смогли удержать удар большевиков на Харьков и Полтаву. К поиску виновных за провал восточного фронта добавился конфликт с тыловым командованием.

Петр Болбочан постоянно критиковал действия руководства и политиков. Он фактически работал на раскол украинской армии, которая доверяла ему больше,

– вспомнил историк и блогер Юрий Гудименко.

Особенно Болбочан критиковал левых из окружения Петлюры за тяготения в сторону Москвы. Законы военного времени такого не прощали. Одного из самых авторитетных командиров армии УНР арестовали по подозрению в перевороте и расстреляли.



Полковник армии УНР Петр Болбочан

Драматизма ситуации добавляло участие в этих событиях командира гайдамацкого полка Омеляна Волоха. На словах патриот, раненый штыком в боях за Киев с матросами Муравьева, именно он арестовал Болбочана. Во время мясорубки 1919 года, украинские части оказались в так называемом треугольнике смерти.



Треугольник смерти

Вследствие внутренних и внешнеполитических провалов Украина оказалась полностью окружена врагами. Украинская армия, как и вся Украина, была окружена Польшей, Румынией, Россией, большевистской и белогвардейской армиями, махновскими отрядами и т.п.,

– отметил Юрий Гудименко.

Но и в этих тяжелых условиях было место блестящим стратегическим операциям. В частности, в июле и августе 1919 года, во время похода на Киев – Одессу. Тогда при взятии узловой станции "Вапнярка" блестящий пример мужества проявили бойцы третьей стрелковой дивизии армии УНР, которая за те бои стала "железной" и получила первой среди частей армии УНР боевое знамя. Далее были легендарные битвы "зимнего похода".



Боевое знамя армии УНР

К сожалению, преданность и патриотизм часто шли вразрез со стратегической необходимостью поддерживать государственность.

Конфликтность между властью и полевыми командирами была очень распространена. Атаманщина, которая не признавала власти Директории, полностью или частично,

– отметил председатель ОО "Центр милитарной истории" Василий Павлов.

В начале 20-х годов Симон Петлюра сделал еще один рывок, чтобы отвоевать утраченные рубежи. Польша в обмен на Галичину и Волынь помогла вернуть Киев. 25 апреля 1920 года польские войска и две украинские дивизии, сформированные в польских лагерях из пленных старшин и солдат армии УНР, начали отвоевывать Украину. В мае в Киеве состоялся совместный парад победителей.

Но армия уже была обескровлена ​​и закрепиться ей надолго так и не удалось. Мощный контрудар большевиков привел к отступлению далеко на запад. С 29 по 31 августа казаки Марка Безручко помогли спасти Польшу от "красного потопа", остановив Буденного и Тухачевского под Замосцем.

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А через несколько месяцев Польша приняла предложение России провести общую границу по Збручу. Перемирие, заключенное в Риге, лишило Украину последнего союзника. Антанта отказывала в помощи, склоняясь на сторону российского "белого" движения, страны четвертного союза залечивали поражение в Первой мировой войне.

21 ноября 1920 года, под вражеским обстрелом, последние украинские части перешли реку Збруч и оказались в Галичине, где были интернированы польскими властями. Последним рывком был партизанский рейд 1921 года – Второй зимний поход был разгромлен в бою у Коростеня 17 ноября.