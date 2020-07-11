Один из масштабных коррупционных скандалов, который произошел во время президентства Порошенко – это наглая кража газовых месторождений в Полтавской области его окружением.

Про те, як оточення Петра Порошенка надурило олігарха Новинського у випуску "Права на правду" на 24 каналі.

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У 2017 році Держслужба геології та надр без всякого аукціону і за символічні гроші продала сумнівній фірмі "Аркона-Газ-Енергія" спецдозвіл на видобуток газу на дуже перспективному родовищі. Йдеться про Свистунківсько-Червонолуцьке газове родовище у Полтавській області.

За дозвіл видобувати на ньому газ, фірма "Аркона-Газ-Енергія" заплатила у державний бюджет лише 4 мільйони гривень. Тоді, як за оцінками спеціалістів-геологів, розвідані запаси газу на цьому родовищі становлять півтора мільярди кубометрів. Що на той час коштувало 12 мільярдів гривень.

Купити за 4 мільйони гривень те, що можна видобути і продати за 12 мільярдів – прекрасна норма прибутку, правда ж?

Не впевнений, що торгівля наркотиками може давати такі саме заробітки. Бо, найприбутковіший бізнес, як відомо давно – це українська політика, коли щось дуже дороге, можна, використовуючи державну посаду, забрати у приватну власність майже за безцінь.

Адже, журналісти програми "Схеми" дуже швидко з’ясували, що за фірмою "Аркона-Газ-Енергія" стоїть оточення тодішнього президента Порошенка.

Зокрема, найбільшу частку в цій сумнівній фірмі мав такий собі Олег Ольховий, який раніше працював директором спортивного клубу "5 елемент". Цей клуб, як відомо, належить Петру Порошенку та його давньому другу і бізнес-партнеру – Ігорю Кононенку. Але і це ще не все.



Петро Порошенко / Фото Українська правда

Оскільки, за даними журналістів "Схем", з фірмою виявився також пов’язаний і Олексій Маловацький – колишній юрист Блоку Петра Порошенка, який в часи п’ятого президента суто випадково і без підтримки боса став членом Вищої Ради правосуддя.

У Петра Олексійовича з друзями, як відомо, багато різних бізнесів, які він обіцяв, але так і не продав в часи свого президентства. Це і телеканали, і кондитерська імперія, і агрохолдинг, і цукрові заводи, і страхова компанія, і ще чимало чого. Єдине, чим точно Порошенко з партнерами не займаються – так це видобутком газу. Думаю, їм це просто не цікаво.

Відтак, фірма "Аркона-Газ-Енергія", у якої не було ані бурового обладнання, ані персоналу, лише ліцензія на родовище, так от ця фірма за якийсь час була оточенням Порошенка виставлена на продаж.

І успішно продана олігарху Новинському за 240 мільйонів гривень. Тобто в 60 разів дорожче за витрачені 4 мільйони гривень початкових інвестицій у спецдозвіл. Так, звісно, 240 мільйонів отриманих за "Аркону" – це не мільярди, які можна було б виручити від продажу газу. Але і бурити та видобувати нічого не потрібно.

Береш за 4 мільйони ліцензію, записуєш на свою фірму-прокладку, потім за 2 роки продаєш цей пакет документів за 240 мільйонів. Як тобі таке Ілон Маск?

І зауважте, давно забутою виявилася показова ворожнеча між Порошенком та Новинським, яку Петро Олексійович так пристрасно демонстрував під відеозапис 6 років тому.

Отже, коли йдеться про переділ доходів від скандальних приватизаційних схем, то виявилися чомусь забуті і герої Небесної Сотні, і те, як ти раніше палко звинувачував регіонала Новинського в причетності до розстрілів на Майдані. Тепер вже можна з ним вести бізнес і з великим наваром продавати йому фірму з ліцензією на велике газове родовище.



Вадим Новинський / Фото Facebook

Але це не кінець історії. Бо Новинський не довго тішився, що придбав багатомільярдний актив за 240 мільйонів доларів. Окружний адмінсуд Києва скасував спецдозвіл фірми "Аркона-Газ-Енергія" на Свистунківсько-Червонолуцьке газове родовище і визнав його видачу незаконною.

Звісно, можна поспівчувати олігарху Новинському, якого так підло кинуло оточення Петра Олексійовича, продавши йому "кота в мішку".

Але, якби пан Новинський – цей адепт "руского міра" – краще вивчав би культуру країни, у якій живе, він би пам’ятав українську приказку: "Бачили очі, що купували, їжте тепер, хоч повилазьте!".

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З іншого боку, оточенню Петра Олексійовича теж не варто особливо радіти, що вони задорого спихнули Новинському пачку списаного паперу. Бо Національне антикорупційне бюро порушило справу за фактом фіктивного продажу фірмі "Аркона-Газ-Енергія" спецдозволу на газове родовище.

І якщо ця справа таки дійде до суду, то прихильникам п’ятого президента не вдасться так переконано і палко горлати про політичні репресії.