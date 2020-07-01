У Рината Ахметова снова проблемы. Его энергетические активы не дают ему тех прибылей, которые давали раньше. Дело в том, что то, что хорошо для украинцев – плохо для Ахметова.

Водночас все, що добре для Ахметова – погано для нас. Про те, чому олігарх хоче залізти у кишені українців – читайте у блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Останнім часом суттєво впали ціни на газ. Це для українців вигідно? Звісно, вигідно, оскільки зменшилися платіжки за опалення і використання газу в побуті.

Прикрість Ахметова

Але це вигідно і з іншого боку, адже, завдяки здешевленню газу, не лише зменшуються платіжки за опалення, це також дозволяє не дорожчати електроенергії. Державні теплоелектростанції для своїх енергоблоків почали використовувати більше газу, а не вугілля, як раніше.

Тепер їм набагато вигідніше працювати саме на блакитному паливі, яке подешевшало за останній рік втричі, а не на кам'яному вугіллі. Це дуже засмучує Ріната Ахметова, адже тепер його вугільним підприємствам важко продавати свою продукцію.

Зокрема, два місяці тому через карантин і зменшення споживання електроенергії, зупинилися шахти об'єднання "Павлоградвугілля", яке належить донецькому олігарху.

Оскільки, всі енергетичні підприємства Ахметова виробляли стільки електроенергії, що її всю просто нікому було споживати. Адже, крім теплових електростанцій, олігарх раніше набудував ще чимало сонячних та вітроелектростанцій.



Рінат Ахметов / Фото Дело

Відтак, менеджерам Ахметова довелося зменшувати потужності його теплових станцій і зупиняти його шахти, оскільки на ринку був надлишок електроенергії. Вже тоді в компанії олігарха погрожували, що привезуть шахтарів у Київ, щоб влада дала їм роботу, забезпечивши збут для вугільних підприємств компанії ДТЕК.

Проблему вирішила Буславець

І проблема вирішилася. Як? Нашим та державним коштом. Лояльна до Ахметова виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець домоглася зупинки кількох енергоблоків державних атомних станцій, начебто на поточний ремонт. Відтак, обсяги вироблення електроенергії на ринку зменшилися, і у теплоелектростанцій Ахметова та його шахт знову з’явилася робота.

При цьому, зауважте, ніхто не пішов на те, щоб відключити зелені електростанції олігарха, які продають в мережу електрику за найбільшим в Європі зеленим тарифом.

Зовсім ні – пожертвували державними атомними станціями, які виробляють вшестеро дешевшу електроенергію, ніж вітряні та сонячні електростанції Ахметова.

Такий подарунок олігарху коштував нам всім приблизно 10 мільярдів гривень. Це сукупні втрати від простою енергоблоків державних атомних станцій і оплата електроенергії для станцій Ахметова за скаженим зеленим тарифом.



Ольга Буславець / Фото Еспресо

З того часу, за ці 2 місяці, в українській енергетиці потрохи встановився певний баланс. Після резонансу в медіа, Міністерство запустило блоки АЕС, а донецький олігарх почав продавати надлишки виробленої в Україні електроенергії в Угорщину та інші країни Євросоюзу.

Але, повертаємося на початок історії – на ринку щомісяця дешевшав газ. І у Європі ціни на електроенергію так знижувалися, що на сьогодні стали меншими, ніж в Україні. Відтак, тепловим станціям Ахметова стало просто невигідно продавати електрику за кордон, тому що конкуренція на європейському ринку викинула його на узбіччя з його дорогою електроенергією.

Що планує робити Ахметов

Олігарх планує робити те ж саме, що і 5 років тому, коли в медіа з'явився скандальний план "Фортеця" – детальна стратегія із захисту донецьким олігархом своїх активів та інтересів в енергетиці. Один з напрямків цього плану полягав у проведенні акцій протесту гірників з вимогою недопущення повернення енергетичних активів Ахметова у державну власність.

Така ідея справді обговорювалася на вищих гілках влади одразу після Майдану. Частина керівників держави вважала, що суспільство сприйме таку реприватизацію позитивно, оскільки вся країна бачила за якими схемами олігарх прибрав до рук ласі шматки української енергетики.

А також, ще свіжим було обурення суспільства від загравання Ахметова з терористами на Донбасі у 2014 році.

Відтак, для захисту інтересів в енергетиці, підручні олігарха в 2015 році мали організувати мітинги шахтарів у Києві з вимогою не допустити передачу державі ахметівських шахт та теплоелектростанцій. Тоді це спрацювало – невдовзі оточення п'ятого президента Порошенка замість ворожнечі почало плідну співпрацю з Ахметовим.



Рінат Ахметов та Петро Порошенко / Фото колаж 24 каналу

Внаслідок чого, як стверджує розслідування НАБУ, народилася гігантська корупційна оборудка "Роттердам +". Завдяки ній всіх українських споживачів тепла та електроенергії нагріли мінімум на 17 мільярдів гривень.

Більше про те, чому формулу "Роттердам+" називають скандальною – читайте тут.

Ще один фокус: цього разу – "Фортеця"

Згідно з отриманим нами документом, цей самий фокус з планом "Фортеця" донецький олігарх хоче провернути ще раз, незабаром. У найближчі тижні у Київ мають звезти шахтарів підприємства "ДТЕК-Добропіллявугілля", які вимагатимуть від уряду зменшити вироблення електроенергії державними тепловими та атомними станціями і забезпечення купівлі їхнього вугілля.

Хоча, насправді, проблему можна вирішити простіше. Якщо його електростанції відновлять продаж надлишку електроенергії до Європи, знизивши ціни до конкурентного європейського рівня. При цьому, вугілля ахметівських шахт знову матиме попит, а уряду не доведеться зупиняти державні атомні електростанції.

До теми Криза в українській енергетиці – правда чи гра на користь Ахметову?

Тоді всі будуть задоволені. Крім Ахметова, звісно, якому доведеться поступитися надприбутками і заробляти на постачанні електроенергії до Європи якихось 8% прибутку, як і всі нормальні європейські бізнесмени.

На це він йти наразі не хоче, бо що добре всім – погано для олігарха, і навпаки.

Тому він знову готує акції протесту та підконтрольні медіа до війни за свою монополію. За минулої влади "Фортеця" Ахметова вистояла і ще значно посилилася. Чи вистоїть вона за цієї влади – побачимо вже скоро.