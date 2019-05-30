Окружение нардепа Деркача получило 42 гектара заповедной земли бесплатно: детали

42 гектара заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимостью в десятки миллионов долларов, с 2010 года оказались в собственности окружения внефракционного народного депутата Андрея Деркача.

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Что известно о нардепе?В Верховной Раде Андрей Деркач уже 21 год. За это время он сменил пять партий и политических объединений. Голосовал за "диктаторские законы" Януковича. Именно он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием предоставить доказательства существования парламентской коалиции. Доказательств не нашлось, это дало основания распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. За два десятилетия карьеры парламентария Андрей Деркач стал самым богатым нардепом от Сумской области.

"Максимальная цена земли – 50 тысяч долларов за сотку. Минимальная, в зависимости от того, как этот проект будут позиционировать, колеблется от 10 до 20 тысяч долларов", – рассказал Сергей Степенко, руководитель консалтинговой компании в сфере недвижимости.



Стоимость заповедной земли оценивается в десятки миллионов долларов

Кому принадлежит земля

Формально заповедная земля между озерами принадлежит четырем, трое из них имеют прочные связи с семьей Деркача. 7,5 гектара – у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком. Еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж – в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.



Окружение Деркача, которое владеет землей

Наибольший массив заповедной земли, почти 26 гектаров – у действующего помощника нардепа Антона Симоненко. Отвечать на вопросы относительно происхождения гектаров он отказался.

Что известно о Симоненко?Работает с Деркачем в парламенте уже три срока. До него помощником политика был отец Антона, Александр Симоненко. Именно на него в 2016 году Деркач переписал 90% корпоративных прав на свои медиа активы – телеканал "Эра" и радио "Эра ФМ".

Как земля попала в частную собственность

Отдала заповедные 42 гектара в частные руки в 2010 году Обуховская райгосадминистрация. Тогда эта земля была разделена на 23 части для 23 человек, которые должны были вести здесь личное сельское хозяйство.

Среди лиц, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были в основном люди из окружения Деркача. Группа работников его ТРК "Эра", группа помощников нардепа, представители компаний его партнеров и тому подобное. В том числе два нынешние владельцы, Симоненко и Берко, которые позже аккумулировали участки от других "селян".



По подсчетам журналистов, из 23 человек, которые получили землю в 2010 году, как минимум 17 – приближены к Андрею Деркачу

Реакция Деркача на расследование

В нынешней РГА заверили, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением. Сам Деркач возмутился интересом Bihus.Info к земле и его помощникам.

Ко мне приходили помощники, говорят: "Бегают с камерами, задают вопросы". Я к этой земле отношения не имею. Точка,

– заявил он.

В ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев. В нем правозащитник ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО "Лидер".

Затем эта компания "отказалась от аренды в пользу сельского совета и изъявила желание передать часть земель в соответствии с действующим законодательством для ведения личного сельского хозяйства отдельным гражданам". Отметим, что нынешний владелец ООО "Лидер" – Юрий Берко, уже упомянутый бизнес-партнер жены Андрея Деркача.