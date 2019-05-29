Брат уволенного судьи Шевчука начал тайное строительство на территории Пущи-Водицы

Журналисты Bihus.Info зафиксировали новое строительство на территории ДУСовского комплекса отдыха "Пуща-Водица". Техника и строители без необходимых разрешений работали на территории госдачи, которую официально арендует жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука – Рулава Одда.

Администрация комплекса "Пуща-Водица" после замеченного незаконного строительства направила арендаторам требование снести "самовольно построенный объект недвижимости", говорится в расследовании журналистов программы "Наши деньги".

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Отметим, что комплекс отдыха "Пуща-Водица" – это государственная собственность, которую можно только арендовать. Но часть тех, кто уже вселился сюда, пытаются закрепиться навечно – для этого и начинают развиваться. Так на местах госдач, вырастают целые дворцы, которые из государственной собственности превращаются в частную.

Вот дом экс-руководителя Госуправления делами при президентстве Виктора Януковича Андрея Портного. Ранее на его месте также была госдача, но с 2010 года – это частная собственность его семьи. Также там есть дом тещи экс-первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки Рената Кузьмина.



Дом Андрея Кравца на территории Пущи-Водицы

А в марте 2019-го года за забором государственной "Пущи-Водицы" журналисты Bihus.Info заметили новое строительство. Через полтора месяца в домике уже утепляли стены.

Официальная арендатор дома, на территории которого развернулось строительство – Екатерина Одд. Жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.



Тайное строительство брата Шевчука

По словам эксперта по строительству Георгия Могильного, если бы семья брата Шевчука начала возводить дом и им бы удалось его закончить – в дальнейшем его можно приватизировать. Даже больше, еще и присвоить кусок земли под ним.

Если своих 10 соток он еще не использовал бесплатной приватизации – выделяется участок вокруг этого дома, 10 соток, и, в принципе, ему обязаны их отдать. То есть государственное предприятие должно отказаться от пользования частью участка, а человек может спокойно приватизировать этот участок,

– сказал эксперт.

Несмотря на то, что для любого нового строительства на территории ДУСовской "Пущи-Водицы" нужны разрешения и документы – их нет. По крайней мере, так говорят в Департаменте по архитектурно-строительному контролю Киева и Департаменте по экономике и инвестициям КГГА.

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Никаких разрешений не давала и сама "Пуща-Водица". И самое удивительное, что в администрации на наш запрос уверенно убеждали: строительство любых объектов недвижимости на их территории сейчас не проводится.

Напомним, одной из вероятных причин увольнения председателя КС Станислава Шевчук является его брат – часть судей говорили о влиянии Рулава Одда на сам Конституционный суд. В частности, что Рулан приезжал к Станиславу Шевчуку и влиял на кадровую политику. А эту госдачу с мая 2014 года по декабрь 2018 года по документам снимал сам Станислав Шевчук для семьи брата.