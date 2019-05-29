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      Брат звільненого судді Шевчука розпочав таємне будівництво на території Пущі-Водиці

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      Брат звільненого судді Шевчука розпочав таємне будівництво на території Пущі-Водиці
      Брат звільненого судді Шевчука розпочав таємне будівництво на території Пущі-Водиці / Bihus.info

      Журналісти Bihus.Info зафіксували нове будівництво на території ДУСівського комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Техніка і будівельники без необхідних дозволів працювали на території держдачі, яку офіційно орендує дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука – Рулава Одда.

      Адміністрація комплексу "Пущі-Водиці" після поміченого незаконного будівництва надіслала орендарям вимогу знести "самочинно збудований об’єкт нерухомості", йдеться в розслідування журналістів програми "Наші гроші".

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      Зазначимо, що комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" – це державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього і починають розбудовуватися. Так на місцях держдач, виростають цілі палаци, які з державної власності перетворюються на приватну.

      Ось будинок екс-керівника Держуправління справами за президентства Віктора Януковича Андрія Кравця. Раніше на його місці також була держдача, але з 2010 року – це приватна власність його родини. Також там є будинок тещі екс-першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки Рената Кузьміна.

      Будинок Андрія Кравця на території Пущі-Водиці
      Будинок Андрія Кравця на території Пущі-Водиці

      А у березні 2019-го року за парканом державної "Пущі-Водиці" журналісти Bihus.Info помітили нове будівництво. За півтора місяці у будиночку вже утеплювали стіни.

      Офіційна орендаторка будинку, на території якого розгорнулось будівництво – Катерина Одд. Дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.

      Таємне будівництво брата Шевчука
      Таємне будівництво брата Шевчука

      За словами експерта з будівництва Георгія Могильного, якщо б родина брата Шевчука почала зводити будинок і їм би вдалося його закінчити – в подальшому його можна приватизувати. Навіть більше, ще й привласнити шматок землі під ним.

      Якщо своїх 10 соток він ще не використав безкоштовної приватизації – виділяється ділянка навколо цього будинку, 10 соток, і, в принципі, йому зобов’язані їх віддати. Тобто державне підприємство має відмовитись від користування частиною ділянки, а людина може спокійно приватизувати цю ділянку,
      – сказав експерт.

      Попри те, що для будь-якого нового будівництва на території ДУСівської "Пущі-Водиці" потрібні дозволи і документи – їх немає. Принаймні, так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва і Департаменті з економіки та інвестицій КМДА.

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      Жодних дозволів не давала і сама "Пуща-Водиця". Та найдивовижніше, що в адміністрації на наш запит упевнено переконували: будівництво будь-яких об’єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться.

      Нагадаємо, однією з ймовірних причин звільнення голови КС Станіслава Шевчук є його брат – частина суддів говорили про вплив Рулава Одда на сам Конституційний суд. Зокрема, що Рулан приїжджав до Станіслава Шевчука і впливав на кадрову політику. А цю держдачу з травня 2014 року по грудень 2018 року за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини України Розслідування Будівництво Конституційний суд Судді Оренда нерухомості
      Джерело: 24 канал
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