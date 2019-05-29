Брат звільненого судді Шевчука розпочав таємне будівництво на території Пущі-Водиці

Журналісти Bihus.Info зафіксували нове будівництво на території ДУСівського комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". Техніка і будівельники без необхідних дозволів працювали на території держдачі, яку офіційно орендує дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука – Рулава Одда.

Адміністрація комплексу "Пущі-Водиці" після поміченого незаконного будівництва надіслала орендарям вимогу знести "самочинно збудований об’єкт нерухомості", йдеться в розслідування журналістів програми "Наші гроші".

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Зазначимо, що комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" – це державна власність, яку можна тільки орендувати. Але частина тих, хто вже вселився сюди, намагаються закріпитися навічно – для цього і починають розбудовуватися. Так на місцях держдач, виростають цілі палаци, які з державної власності перетворюються на приватну.

Ось будинок екс-керівника Держуправління справами за президентства Віктора Януковича Андрія Кравця. Раніше на його місці також була держдача, але з 2010 року – це приватна власність його родини. Також там є будинок тещі екс-першого заступника генерального прокурора Віктора Пшонки Рената Кузьміна.



Будинок Андрія Кравця на території Пущі-Водиці

А у березні 2019-го року за парканом державної "Пущі-Водиці" журналісти Bihus.Info помітили нове будівництво. За півтора місяці у будиночку вже утеплювали стіни.

Офіційна орендаторка будинку, на території якого розгорнулось будівництво – Катерина Одд. Дружина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда.



Таємне будівництво брата Шевчука

За словами експерта з будівництва Георгія Могильного, якщо б родина брата Шевчука почала зводити будинок і їм би вдалося його закінчити – в подальшому його можна приватизувати. Навіть більше, ще й привласнити шматок землі під ним.

Якщо своїх 10 соток він ще не використав безкоштовної приватизації – виділяється ділянка навколо цього будинку, 10 соток, і, в принципі, йому зобов’язані їх віддати. Тобто державне підприємство має відмовитись від користування частиною ділянки, а людина може спокійно приватизувати цю ділянку,

– сказав експерт.

Попри те, що для будь-якого нового будівництва на території ДУСівської "Пущі-Водиці" потрібні дозволи і документи – їх немає. Принаймні, так говорять у Департаменті з архітектурно-будівельного контролю Києва і Департаменті з економіки та інвестицій КМДА.

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Жодних дозволів не давала і сама "Пуща-Водиця". Та найдивовижніше, що в адміністрації на наш запит упевнено переконували: будівництво будь-яких об’єктів нерухомості на їхній території зараз не проводиться.

Нагадаємо, однією з ймовірних причин звільнення голови КС Станіслава Шевчук є його брат – частина суддів говорили про вплив Рулава Одда на сам Конституційний суд. Зокрема, що Рулан приїжджав до Станіслава Шевчука і впливав на кадрову політику. А цю держдачу з травня 2014 року по грудень 2018 року за документами винаймав сам Станіслав Шевчук для родини брата.