Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає

Нинішня історія Запорізького титано-магнієвого комбіната (ЗТМК) та усі перипетії навколо нього були б неможливими без змови державних чиновників та команди олігарха Дмитра Фірташа.

Щоб зрозуміти, як справа дійшла до затятих судових баталій навколо унікального державного архіву, варто відмотати час на 8 років назад, адже тоді на повністю державний завод ЗТМК керівником прийшов такий собі Володимир Сивак.

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Лише за три роки у підприємтсва з’являються величезні борги – за електрику, зарплати та податки. І та сама команда знаходить вихід із патової ситуації, завод поділили майже навпіл: державі лишили контрольний 51% акцій , а інвестору компанії Фірташа – 49%.



ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

Однією з перших справ НАБУ і САП в 2016 році стало саме розкрадання інвестиційних коштів командою Фірташа на ЗТМК. Його менеджеру і тодішньому директору заводу навіть висунули підозру у розкраданні астрономічних майже 500 мільйонів гривень. Утім, вже в березні цього року апеляційний суд відправив цю справу аж на самий початок – у суд першої інстанції. Тобто трирічна судова епопея продовжиться ще на півтора-два роки, щонайменше.

Запорізький титано-магнієвий завод – єдине виробництво титанової губки в Європі. Тільки от в українських реаліях всі ці унікальності призвели не до перших позицій у світових звітах з виробництва титану, а до нескінченої кількості судів і зловживань.



Відкриті кримінальні справи щодо ЗТМК

Так, Сиваку висунуто обвинувачення за фактом розтрати коштів ТОВ "ЗТМК" у особливо великих розмірах – майже півмільярда гривень. Кошти, які мали б піти на модернізацію, прогнали по колу між структурами пана Фірташа, залишивши заводу хіба неприємні спогади.

Утім, відсутність ремонтів та модернізації – сьогодні не найбільша проблема комбінату. Працівники Запоріжжяобленерго двічі протягом минулого року пікетували ЗТМК. Причина – борг товариства перед обленерго.

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Проте такого крупного боржника не можна просто відключити. Оскільки ЗТМК має так звану екологічну бронь – у виробництві на цьому підприємстві застосовуються технології та матеріали, викид яких у довколишнє середовище може спричинити екологічну катастрофу.

Хто допомагає у владних кабінетах опальному олігарху? Отже, товариство має і борги за електрику, і відсутність інвестицій, і занепад комбінату. І все це притому, що воно на 51% досі належить державі. Куди дивляться чиновники, що давно мали б погнати команду Фірташа із ЗТМК? В процесі усунення нинішнього горе-директора комбінату прийняли участь НАБУ, ГПУ, САП, Фонд держмайна тощо. Тільки от він і нині там, ба більше – спільні "зусилля" чиновників вже призвели до того, що пан Фірташ може висмоктувати ресурси ЗТМК ще дуже і дуже довго.

Що відомо про Володимира Сивак?

Напередодні він працював в компанії "Кримський содовий завод". Це підприємство, яке належить пану Фірташу. Тобто, це людина, управлінець з орбіти пана Фірташа. Саме за часів його керівництва 500 мільйонів гривень інвестицій пішли на рахунки компаній Дмитра Фірташа через його ж "Надра-банк" і саме за це пана Сивака намагається покарати антикорупційна прокуратура.



Олігарх Дмитро Фірташ

Минулого року, на тлі скандалів, Фонд держмайна навіть продовжив контракт зі скандальним менеджером. Тобто, завод – державний, а от управляти ним від імені держави може, чомусь, лише менеджер Фірташа.

Проте якщо виробництво продукції залишається більш-менш стабільним, то прибутки ЗТМК – стабільно падають, тому і державі нема чого виплачувати. А тепер давайте про конкретні цифри: 6 тис тонн за середніми ринковими цінами – це близько 60 мільйонів доларів обороту на рік. Кожен день находження пана Сивака – це додаткові мільйонні збитки.



Володимир Сивак

Зазначимо, що Фонд держмайна повідомив, що за 2018 рік ЗТМК недоплатив гроші за електрику у сумі 300 мільйонів гривень. А ще є те, що втрачає держава через продаж титанової губки за заниженими цінами прокладкам, сліди яких знов ведуть до пана Фірташа.

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