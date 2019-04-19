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      Фірташ та Коломойський: на що впливають українські олігархи

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      Дмитро Фірташ
      Дмитро Фірташ / obozrevatel.com

      Ще в 2014 році стало відомо, що у Відні, де вже понад п’ять років вимушено перебуває Дмитро Фірташ через розшук його ФБР, відбулась зустріч за участю Сергія Льовочкіна, Віталія Кличка, Петра Порошенка та Дмитра Фірташа.

      Саме після тієї тривалої зустрічі у готелі "Рітц" Віталій Кличко передумав балотуватись у президенти й підтримав кандидатуру Петра Порошенка. Про це повідомили журналісти програми "Схеми".

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      Журналісти стверджують, що вже під час судового процесу у Відні, коли розглядався запит на екстрадицію в США через звинувачення у корупції, олігарх Фірташ підтвердив факт тієї зустрічі. Раніше він очолював адміністрацію Януковича – у часи, коли фінансовим стовпом тодішнього президента вважався олігарх Дмитро Фірташ.

      Головне, що ми отримали те, що хотіли: Порошенко – президент, Кличко став мером,
      – заявив Дмитро Фірташ.

      Дмитро Фірташ
      Дмитро Фірташ

      В розслідуванні припускають, що зустріч двох бізнесменів із двома політиками могла мати вирішальне місце в обранні Петра Порошенка президентом.

      Система олігархії – дуже погана для будь-якої країни, для України зокрема. Традиційно Україна – просто їх вотчина, вони дійсно вкладаються і намагаються вкладатися, і в різних президентів, і в різні політичні партії, – пояснив виконавчий директор Фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.

      Наразі Дмитро Фірташ поступається впливовістю іншому олігархові – Ігореві Коломойському,
      – розповів головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

      "Вплив Фірташа не порівняти зі впливом Коломойського. Враховуючи те, що Фірташ вже п’ять років перебуває у Відні. У нього є проблеми з його активами та з "Нафтогазом". Його вплив зараз, звісно, зберігається – є його інтерес у фракції "Опозиційного блоку". Очевидно, буде його інтерес у політичній силі, яку створили Бойко, Льовочкін разом із Медведчуком. Однак вплив Коломойського, на мій погляд, зараз набагато ширший", – пояснює Щербина.

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      Журналісти розповідають, що тепер, коли кандидат, якого пов'язують з олігархом Коломойським, Володимир Зеленський лідирує у президентських рейтингах, найближчий соратник олігарха Фірташа Сергій Льовочкін летить вже не до Відня, а до Тель-Авіва.

      Дивіться відео повної програми "Схем":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ігор Коломойський Віталій Кличко Сергій Льовочкін Дмитро Фірташ Розслідування Опозиційний блок Нафтогаз
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