Фирташ и Коломойский: на что влияют украинские олигархи

Еще в 2014 году стало известно, что в Вене, где уже более пяти лет вынужденно находится Дмитрий Фирташ из-за розыска ФБР, состоялась встреча с участием Сергея Левочкина, Виталия Кличко, Петра Порошенко и Дмитрия Фирташа.

Именно после той продолжительной встречи в отеле "Ритц" Виталий Кличко передумал баллотироваться в президенты и поддержал кандидатуру Петра Порошенко. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".

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Журналисты утверждают, что уже во время судебного процесса в Вене, когда рассматривался запрос об экстрадиции в США из-за обвинения в коррупции, олигарх Фирташ подтвердил факт встречи. Ранее он возглавлял администрацию Януковича – во времена, когда финансовым столпом тогдашнего президента считался олигарх Дмитрий Фирташ.

Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко – президент, Кличко стал мэром,

– заявил Дмитрий Фирташ.

Дмитрий Фирташ

В расследовании предполагают, что встреча двух бизнесменов с двумя политиками могла иметь решающее место в избрании Петра Порошенко президентом.

Система олигархии – очень плохая для любой страны, для Украины в частности. Традиционно Украина – просто их вотчина, они действительно вкладываются и пытаются вкладываться, и в разных президентов, и в разные политические партии, – пояснил исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

Сейчас Дмитрий Фирташ уступает влиятельности другому олигарху – Игорю Коломойскому,

– рассказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

"Влияние Фирташа не сравнить с влиянием Коломойского. Учитывая то, что Фирташ уже пять лет находится в Вене. У него есть проблемы с его активами и с "Нафтогазом". Его влияние Сейчас, конечно, сохраняется – есть его интерес во фракции "Оппозиционного блока". Очевидно, будет ли его интерес в политической силе, которую создали Бойко, Левочкин вместе с Медведчуком. Однако влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире", – объясняет Щербина.

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Журналисты рассказывают, что теперь, когда кандидат, которого связывают с олигархом Коломойским, Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах, ближайший соратник олигарха Фирташа Сергей Левочкин летит уже не в Вену, а в Тель-Авив.

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