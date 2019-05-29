09:34
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:49, 28 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает

      ЦРУ 56 Читати новину українською

      Нынешняя история Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) и все перипетии вокруг него были бы невозможны без сговора государственных чиновников и команды олигарха Дмитрия Фирташа.

      Чтобы понять, как дело дошло до яростных судебных баталий вокруг уникального государственного архива, стоит отмотать время на 8 лет назад, ведь тогда на полностью государственный завод ЗТМК руководителем пришел некий Владимир Сивак.

      Читайте также: Какие сферы контролируют украинские олигархи: главные коррупционные схемы

      Только за три года у предприятия появляются огромные долги – за электричество, зарплаты и налоги. И та же самая команда находит выход из патовой ситуации, завод поделили почти пополам: государству оставили контрольный 51% акций , а инвестору компании Фирташа – 49%.

      ТОВ
      ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"

      Одним из первых дел НАБУ и САП в 2016 году стали именно хищения инвестиционных средств командой Фирташа на ЗТМК. Его менеджеру и тогдашнему директору завода даже выдвинули подозрение в хищении астрономических почти 500 миллионов гривен. Впрочем, уже в марте этого года апелляционный суд отправил это дело аж на самое начало – в суд первой инстанции. То есть трехлетняя судебная эпопея продлится еще на полтора-два года, минимум.

      Запорожский титано-магниевый завод – единственное производство титановой губки в Европе. Только вот в украинских реалиях все эти уникальности привели не к первым позициям в мировых отчетах по производству титана, а к большому количеству судов и злоупотреблений.

      Відкриті кримінальні справи щодо ЗТМК
      Открытые уголовные дела по ЗТМК

      Так, Сиваку предъявлено обвинение по факту растраты денежных средств ООО "ЗТМК" в особо крупных размерах – почти полмиллиарда гривен. Средства, которые должны были бы пойти на модернизацию, прогнали по кругу между структурами господина Фирташа, оставив заводу разве что неприятные воспоминания.

      Впрочем, отсутствие ремонтов и модернизации – сегодня не самая большая проблема комбината. Работники Запорожьеоблэнерго дважды в течение прошлого года пикетировали ЗТМК. Причина – долг общества перед облэнерго.

      Читайте также: Фирташ и Коломойский: на что влияют украинские олигархи

      Однако такого крупного должника нельзя просто отключить. Поскольку ЗТМК имеет так называемую экологическую бронь – в производстве на этом предприятии применяются технологии и материалы, выброс которых в окружающую среду может повлечь экологическую катастрофу.

      Кто помогает во властных кабинетах опальному олигарху? Следовательно, общество имеет и долги за электричество, и отсутствие инвестиций, и упадок комбината. И все это притом, что он на 51% до сих пор принадлежит государству. Куда смотрят чиновники, которые давно должны были бы погнать команду Фирташа с ЗТМК? В процессе отстранения нынешнего горе-директора комбината приняли участие НАБУ, ГПУ, САП, Фонд госимущества и тому подобное. Только вот он и ныне там, даже больше – совместные "усилия" чиновников уже привели к тому, что господин Фирташ может высасывать ресурсы ЗТМК еще очень и очень долго.

      Что известно о Владимире Сиваке?

      Накануне он работал в компании "Крымский содовый завод". Это предприятие, которое принадлежит господину Фирташу. То есть, это человек, управленец с орбиты Фирташа. Именно во времена его руководства 500 миллионов гривен инвестиций ушли на счета компаний Дмитрия Фирташа через его же "Надра-банк" и именно за это господина Сивака пытается наказать антикоррупционная прокуратура.

      Дмитро Фірташ
      Олигарх Дмитрий Фирташ

      Прошлого года, на фоне скандалов, Фонд госимущества даже продлил контракт со скандальным менеджером. То есть, завод – государственный, а вот управлять им от имени государства может, почему-то, только менеджер Фирташа.

      Однако если производство продукции остается более-менее стабильным, то прибыль ЗТМК – стабильно падает, поэтому и государству нечего выплачивать. А теперь давайте о конкретных цифрах: 6 тыс тонн по средним рыночным ценам – это около 60 миллионов долларов оборота в год. Каждый день нахождения господина Сивака – это дополнительные миллионные убытки.

      Володимир Сивак
      Владимир Сивак

      Отметим, что Фонд госимущества сообщил, что за 2018 год ЗТМК недоплатил деньги за электричество в сумме 300 миллионов гривен. А еще есть то, что теряет государство из-за продажи титановой губки по заниженным ценам прокладкам, следы которых вновь ведут к господину Фирташу.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      1116
      Теги: Деньги Судьи Новости Запорожья Бизнес Расследования Дмитрий Фирташ ЦРУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      сегодня , 08:40 Пороблено: якою буде наступна Верховна Рада
      Костянтин Шкабара 577
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 694
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1440
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 772
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 321
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук