Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает

Нынешняя история Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) и все перипетии вокруг него были бы невозможны без сговора государственных чиновников и команды олигарха Дмитрия Фирташа.

Чтобы понять, как дело дошло до яростных судебных баталий вокруг уникального государственного архива, стоит отмотать время на 8 лет назад, ведь тогда на полностью государственный завод ЗТМК руководителем пришел некий Владимир Сивак.

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Только за три года у предприятия появляются огромные долги – за электричество, зарплаты и налоги. И та же самая команда находит выход из патовой ситуации, завод поделили почти пополам: государству оставили контрольный 51% акций , а инвестору компании Фирташа – 49%.



ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат"

Одним из первых дел НАБУ и САП в 2016 году стали именно хищения инвестиционных средств командой Фирташа на ЗТМК. Его менеджеру и тогдашнему директору завода даже выдвинули подозрение в хищении астрономических почти 500 миллионов гривен. Впрочем, уже в марте этого года апелляционный суд отправил это дело аж на самое начало – в суд первой инстанции. То есть трехлетняя судебная эпопея продлится еще на полтора-два года, минимум.

Запорожский титано-магниевый завод – единственное производство титановой губки в Европе. Только вот в украинских реалиях все эти уникальности привели не к первым позициям в мировых отчетах по производству титана, а к большому количеству судов и злоупотреблений.



Открытые уголовные дела по ЗТМК

Так, Сиваку предъявлено обвинение по факту растраты денежных средств ООО "ЗТМК" в особо крупных размерах – почти полмиллиарда гривен. Средства, которые должны были бы пойти на модернизацию, прогнали по кругу между структурами господина Фирташа, оставив заводу разве что неприятные воспоминания.

Впрочем, отсутствие ремонтов и модернизации – сегодня не самая большая проблема комбината. Работники Запорожьеоблэнерго дважды в течение прошлого года пикетировали ЗТМК. Причина – долг общества перед облэнерго.

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Однако такого крупного должника нельзя просто отключить. Поскольку ЗТМК имеет так называемую экологическую бронь – в производстве на этом предприятии применяются технологии и материалы, выброс которых в окружающую среду может повлечь экологическую катастрофу.

Кто помогает во властных кабинетах опальному олигарху? Следовательно, общество имеет и долги за электричество, и отсутствие инвестиций, и упадок комбината. И все это притом, что он на 51% до сих пор принадлежит государству. Куда смотрят чиновники, которые давно должны были бы погнать команду Фирташа с ЗТМК? В процессе отстранения нынешнего горе-директора комбината приняли участие НАБУ, ГПУ, САП, Фонд госимущества и тому подобное. Только вот он и ныне там, даже больше – совместные "усилия" чиновников уже привели к тому, что господин Фирташ может высасывать ресурсы ЗТМК еще очень и очень долго.

Что известно о Владимире Сиваке?

Накануне он работал в компании "Крымский содовый завод". Это предприятие, которое принадлежит господину Фирташу. То есть, это человек, управленец с орбиты Фирташа. Именно во времена его руководства 500 миллионов гривен инвестиций ушли на счета компаний Дмитрия Фирташа через его же "Надра-банк" и именно за это господина Сивака пытается наказать антикоррупционная прокуратура.



Олигарх Дмитрий Фирташ

Прошлого года, на фоне скандалов, Фонд госимущества даже продлил контракт со скандальным менеджером. То есть, завод – государственный, а вот управлять им от имени государства может, почему-то, только менеджер Фирташа.

Однако если производство продукции остается более-менее стабильным, то прибыль ЗТМК – стабильно падает, поэтому и государству нечего выплачивать. А теперь давайте о конкретных цифрах: 6 тыс тонн по средним рыночным ценам – это около 60 миллионов долларов оборота в год. Каждый день нахождения господина Сивака – это дополнительные миллионные убытки.



Владимир Сивак

Отметим, что Фонд госимущества сообщил, что за 2018 год ЗТМК недоплатил деньги за электричество в сумме 300 миллионов гривен. А еще есть то, что теряет государство из-за продажи титановой губки по заниженным ценам прокладкам, следы которых вновь ведут к господину Фирташу.

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