Оточення нардепа Деркача отримало 42 гектара заповідної землі безкоштовно: деталі

42 гектара заповідної землі між озерами Конча та Заспа, вартістю у десятків мільйонів доларів, з 2010 року опинилися у власності оточення позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Курбатова для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Що відомо про нардепа? У Верховній Раді Андрій Деркач вже 21 рік. За цей час він змінив п'ять партій та політичних об'єднань. Голосував за "диктаторські закони" Януковича. Саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося, це дало підстави розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори. За два десятиліття кар'єри парламентаря Андрій Деркач став найбагатшим нардепом від Сумської області.

"Максимальна ціна землі – 50 тисяч доларів за сотку. Мінімальна, залежно від того, як цей проект позиціюватимуть, коливається від 10 до 20 тисяч доларів", – розповів Сергій Степенко, керівник консалтингової компанії у сфері нерухомості.



Вартість заповідної землі оцінюють у десятки мільйонів доларів

Кому належить земля

Формально заповідна земля між озерами належить чотирьом особам, троє з них мають міцні зв'язки з родиною Деркача. 7,5 гектара – в Юрія Берка. У нього спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою й помічником Деркача Дмитром Ковальчуком. Ще майже 4 гектари в Олени Миронюк. Її чоловік – у минулому теж помічник нардепа Деркача.



Оточення Деркача, яке володіє землею

Найбільший масив заповідної землі, майже 26 гектарів – в чинного помічника нардепа Антона Сімоненка. Відповідати на питання щодо їх походження гектарів він відмовився.

Що відомо про Сімоненка?Працює з Деркачем в парламенті вже три терміни. До нього помічником політика був батько Антона, Олександр Сімоненко. Саме на нього у 2016 році Деркач переписав 90% корпоративних прав на свої медіа активи – телеканал "Ера" й радіо "Ера ФМ".

Як земля потрапила в приватну власність

Віддала заповідні 42 гектари в приватні руки у 2010 році Обухівська райдержадміністрація. Тоді ця земля була поділена на 23 частини для 23 осіб, які мали б вести тут особисте селянське господарство.

Серед осіб, які безкоштовно отримали землю на першому етапі, вже тоді були переважно люди з оточення Деркача. Група працівників його ТРК "Ера", група помічників нардепа, представники компаній його партнерів тощо. Зокрема два нинішні власники, Сімоненко і Берко, які пізніше акумулювали ділянки від інших "селян".

За підрахунками журналістів, з 23 осіб, які отримали землю в 2010 році, як мінімум 17 – наближені до Андрія Деркача.

Реакція Деркача на розслідування

У нинішній РДА запевнили, що про виділення цієї землі приватним особам не знали й вважають це злочином. Сам Деркач обурився цікавістю Bihus.Info до землі і його помічників.

До мене приходили помічники, кажуть: "Бігають з камерами, ставлять питання". Я до цієї землі стосунку не маю. Крапка,

– заявив він.

У відповідь на письмовий запит програми про стосунки із чотирма нинішніми власниками коштовного масиву нардеп переслав листа від адвоката усіх чотирьох землевласників. У ньому правозахисник посилається на те, що ця земля у 2002 році була передана в оренду на 49 років ТОВ "Лідер".

Потім ця компанія "відмовилась від оренди на користь сільської ради та виявила бажання передати частину земель згідно з чинним законодавством для ведення особистого селянського господарства окремим громадянам". Зазначимо, що нинішній власник ТОВ "Лідер" – Юрій Берко, вже згаданий бізнес-партнер дружини Андрія Деркача.