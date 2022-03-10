Согласно планам оккупантов, Харьков должен был мирно сдаться. Когда же ВСУ и город дали им отпор, враг начал просто уничтожать город.

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Шпион в окружении Синегубова

Бывший заместитель министра МВД Антон Геращенко обратил внимание на обстрел ОГА. Через 15 минут после него должно было состояться заседание руководителей области.

Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации? Так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных, и полицейских, и пограничников и других,

– заявил Геращенко.

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