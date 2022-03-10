Згідно планів окупантів, Харків мав мирно здатися. Коли ж ЗСУ та місто дали їм відсіч, ворог почав просто нищити місто.

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Шпигун в оточенні Синєгубова

Колишній заступник міністра МВС Антон Геращенко звернув увагу на обстріл ОДА. Черз 15 хвилин після нього мало відбутися засідання керівників області.

Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синєгубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8-й ранку був вибух Харківської обласної адміністрації? Так ось – нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників та інших,

– заявив Геращенко.

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