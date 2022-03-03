В окруженные города доставляют гумгрузы: по железной дороге отправили более 1 тысячи тонн помощи

Россия не просто ведет войну против Украины и украинского народа. Она хочет спровоцировать здесь гуманитарный кризис.

Украинская власть вместе с волонтерами и бизнесом пытается всячески этому противостоять. Сегодня гуманитарные грузы доставляют по всей территории Украины.

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По железной дороге отправили более 1 тысячи тонн помощи

По словам заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, гуманитарные грузы в окруженные врагом города доставляют поездами, в частности железнодорожники. За это он их отдельно поблагодарил.

Сегодня по железной дороге уже отправлено более 1 тысячи тонн такой помощи,

– подчеркнул Тимошенко.

Также заместитель руководителя ОПУ поблагодарил бизнес, волонтеров и международных партнеров. Все они собирают и доставляют гуманитарные грузы по Украине.

"Ваша помощь крайне важна!" – подчеркнул Тимошенко.

Кроме того, чиновник пообещал чуть позже написать, что сделано, чтобы система работала максимально быстро.

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