Бахмут – кость в горле россиян

Российская военная машина более 10 месяцев штурмовала маленький городок, практически уровня пгт. Сейчас, захватив почти весь город, за исключением небольшой локации, оказалась в ловушке, из которой выход может быть только один – позорный побег.

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В свою очередь некоторые небольшие мобильные группы смогли продвинуться менее чем за 24 часа вглубь территории России. Площадь этой территории составляет 1/3 от площади Бахмута, на которой проживает население, сравнимое с 1/3 от населения украинского города до начала его штурма.

Так о каком таком отвлечении внимания от "провала" под Бахмутом говорит российская пропаганда?

Но вернемся к нашему героическому городку.

Российские оккупанты так и не могут до сих пор похвастаться фото или видео на фоне "самолетика", а точнее того, что от него осталось.

Уже несколько суток в юго-западной локации города не могут взять под свой контроль то, что больше похоже на серую зону, но очень важную серую зону. Ведь этот участок – это входные ворота в город по трассе 0504. Не контролируя их – не контролируешь Ю-З сектор Бахмута.

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Украина возвращает территории

За пределами города Силы обороны Украины продвигаются и в С-З, в и Ю-З секторах. Продвижение происходит в районе водохранилища по направлению к Берховке, а также к Клищиевке вдоль канала и от Ивановского. Расстояние ежедневно сокращается и не за горами кульминация этих населенных пунктов.

Таким образом, Силы обороны реализуют последовательно возвращение под свой контроль ранее утраченных позиций. Это позволит постепенно отрезать Бахмут от логистических артерий с юга и севера. В то же время оккупанты в самом городе будут как на открытой ладони для украинской артиллерии.

Актуально Зона апокалипсиса или "что там по Бахмуту?"

В российской военной маргинальной среде есть такой термин "котел". Если профессионально подходить к терминологии, это окружение сил врага и планомерное их уничтожение. Но вот в том-то и дело, что россияне в Бахмуте не в окружении, но их планомерное уничтожение происходит нон-стоп.

Вы, наверное, уже слышали об "эффекте Бахмута". Это когда боевые действия в одном маленьком городке повлияли на потенциал россиян по всей зоне боевых действий. Теперь появляется "парадокс Бахмута" – это когда войска оккупантов вроде бы не в окружении, а кажется, что это именно так.

Ведь возвращение контроля над господствующими высотами позволило Силам обороны Украины восстановить огневое давление на секторы города, которые были менее доступны. Вот оккупанты сейчас и бегают от руины к руине, пытаясь спастись от обстрелов, а выйти из города не могут...