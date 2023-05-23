Бахмут – кістка в горлі росіян

Російська військова машина понад 10 місяців штурмувала маленьке містечко, практично рівня смт. Зараз, захопивши майже все місто, за винятком невеликої локації, опинилася в пастці, з якої вихід може бути лише один – ганебна втеча.

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Своєю чергою, деякі невеликі мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території Росії. Площа цієї території становить 1/3 від площі Бахмута, на якій проживає населення, яке можна порівняти з 1/3 від населення українського міста до початку його штурму.

То про яке таке відвертання уваги від "провалу" під Бахмутом говорить російська пропаганда?

Але повернімося до нашого героїчного містечка.

Російські окупанти так і не можуть досі похвалитися фото чи відео на тлі "літака", а точніше того, що від нього залишилося.

Вже кілька діб поспіль у південно-західній локації міста не можуть взяти під свій контроль те, що більше схоже на сіру зону, але дуже важливу сіру зону. Адже ця ділянка – це вхідні ворота до міста трасою 0504. Не контролюючи їх – не контролюєш Ю-З сектор Бахмута.

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Україна повертає території

За межами міста Сили оборони України просуваються і в С-З, в і Ю-З секторах. Просування відбувається у районі водосховища у напрямку до Берхівки, а також до Кліщіївки вздовж каналу та від Івановського. Відстань щодня скорочується і не за горами кульмінація для цих населених пунктів.

Таким чином, Сили оборони реалізують послідовно повернення під свій контроль раніше втрачених позицій. Це дозволить поступово відрізати Бахмут від логістичних артерій з півдня та півночі. Водночас окупанти в самому місті будуть як на відкритій долоні для української артилерії.

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У російському військовому маргінальному середовищі є такий термін "котел". Якщо професійно підходити до термінології – це оточення сил ворога і планомірне їх знищення. Але ось у тому й річ, що росіяни в Бахмуті не в оточенні, але загалом їх планомірне знищення відбувається нон-стоп.

Ви, мабуть, вже чули про "ефект Бахмута". Це коли бойові дії в одному маленькому містечку вплинули на потенціал росіян на всій зоні бойових дій. Тепер з'являється "парадокс Бахмута" – це коли війська окупантів начебто не в оточенні, а видається, що це саме так.

Адже повернення контролю над панівними висотами дозволило Силам оборони України відновити вогневий тиск на сектори міста, які були до того менш доступними. Ось окупанти зараз і бігають від руїни до руїни, намагаючись врятуватися від обстрілів, а вийти з міста не можуть...