Україна має змістити акценти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба однозначно заявив, що відсутність руху щодо вступу нашої країни до Альянсу неприйнятна, а від зустрічі в Литві Україна очікує чіткого кроку у напрямку членства. Президент Володимир Зеленський був ще більш категоричним: "Уже під час війни ми хочемо почути чіткий сигнал про те, що ми будемо в НАТО після війни".

Читайте також Скільки коштує життя українця та як змусити заплатити Росію?

Зрозуміло, що де-юре Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після перемоги над Росією, але перспективи вступу вже набувають чіткіших обрисів.

З одного боку, підтримка вступу України до НАТО серед українців зросла до рекордного рівня – 82%. З іншого боку, рівень підтримки членства нашої країни в Альянсі коливається в опитаних країнах ЄС від 50% до 56%, а в США становить 70%. Залишилося дочекатися політичного рішення про завершення 29-річного шляху України до цього союзу.

Щоб прискорити цей процес, нам необхідно змістити акцент з того, "чому Україна має бути в НАТО" на "навіщо НАТО необхідно, щоб Україна була в його складі".

Вигода України від вступу до цього військового блоку є очевидною: від цього залежить питання існування самої державності та суверенітету. Настав час почати пояснювати Заходу навіщо їм потрібна Україна, і яку функцію вона закриє в НАТО.

Північноатлантичний Альянс – це військово-оборонний союз. Це передбачає, що країни-учасниці отримують якісь права та преференції, вирішують певні спільні завдання, виконують необхідні функції і розділяють відповідальність заради загального блага. Київ має чітко сформулювати для НАТО, що воно отримає від України в обмін на членство.

Зауважте Зона апокаліпсиса або "що там по Бахмуту?"

З урахуванням того, що українська армія вже понад рік успішно протистоїть переважаючим силам путінських орд, і на цю мить є найпідготовленішою та найдосвідченішою в Європі, саме свій бойовий досвід вона і може надати НАТО як бонус. Україна реально зможе закрити в Альянсі функцію компетентного військового контингенту. Стати чимось схожим на французький Іноземний легіон, лише масштабнішим.

Як ми можемо стати серйозним гравцем на міжнародній арені

Передумови цього існують. США як основний учасник НАТО ще до вторгнення російських окупаційних військ в Україну схвалили стратегію на зниження військової присутності та кількості армійських баз по всьому світу. Україна цілком може замінити американських військових. Особливо з огляду на те, що НАТО поступово перейматиме на себе роль ООН у вирішенні військових конфліктів.

По-перше, ООН потребує реформування. Під час російського вторгнення ООН виявила свою неспроможність як міжнародного арбітра.

По-друге, зараз лише НАТО володіє необхідним інструментарієм для того, щоб бути світовим гравцем і вирішувати завдання, які не здатна вирішити ООН, зокрема в країнах Африки та Азії. НАТО завдяки українцям зможе розширити межі свого впливу. По суті, стати новим, досконалішим "ООН".

Альянс давно переріс епітет "Північноатлантичний". Про бажання вступити до НАТО вже заявила Японія. Не за горами аналогічні заявки від Кореї, Австралії та інших держав. Ба більше, світ зараз став дуже маленьким. Китай і Росія грають у геополітику і в Африці, і в Азії, примушуючи НАТО поширювати свій вплив далеко за межі консервативного сприйняття Альянсу.

До теми Росія за тиждень втратила домінування у двох важливих регіонах

Відповідно, це буде передбачати розширення військових контингентів і баз НАТО по всьому світу. У цій стратегії українська армія зможе відіграти ключову роль інструменту Альянсу. Стати частиною процесу забезпечення світової безпеки. Формуючи контингенти на добровільних засадах та розміщуючи їх на базах НАТО, Україна отримає фінансування з інших країн-учасниць. Це буде наш внесок. Ті 2% ВВП на оборону, як того вимагають правила організації.

Завдяки цьому ми можемо вбудуватися у світові виробничі ланцюжки оборонної промисловості та розвивати свою армію, стаючи серйозним гравцем на міжнародній арені.