Для чого обраховувати вартість середньостатистичного життя

У мирний час потреба в економічному еквіваленті людського життя виникає у сферах страхування, охорони здоров'я, екології та національної безпеки.

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У ході збройного конфлікту, коли гинуть як військові, так і цивільні, вартість середньостатистичного життя стає основою для справедливої компенсації родичам та близьким, а також використовується у ході планування воєнних операцій.

За підрахунками Статистичного відділу ООН, кожного дня як наслідок бойових дій гине 100 осіб. В Україні з початку повномасштабного вторгнення було вбито щонайменше 8 534 цивільних, ще 14 370 – поранено. Остання відома кількість загиблих бійців – до 13 тисяч осіб.

У США та в Україні: чи скрізь життя людини коштує однаково?

Стаття 1 Загальної декларації прав людини передбачає, що всі люди народжуються рівними у своїй гідності та правах. Однак, це не заперечує той факт, що на вартість життя людини впливають фактори, які мають неоднакову величину в різних державах. Наприклад, політична система, економічний розвиток, рівень верховенства права та соціальний захист.

До уваги також береться стать, вік особи, наявність сім'ї, рівень заробітної плати, причини та обставини настання смерті. Врешті, в кожній державі є свої методи обрахунку, в основі яких лежить або ж людський капітал, або ж страхові виплати, або ж навіть просто – "готовність платити".

За словами Дениса Малюськи, у 2021 році вартість середньостатистичного життя українця на Заході оцінювали в 454 тисячі доларів. Для США цей показник сягає 4,8 мільйона доларів. А ось у Росії, попри її вагомий економічний потенціал, середньостатистичне життя людини лише на 100 тисяч доларів дорожче, ніж в Україні, – 561 тисяча доларів.

В обставинах початку повномасштабного вторгнення 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №168, відповідно до якої родичі загиблих військовослужбовців мають право на виплату в розмірі 15 мільйонів гривень.

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Попри відсутність у відкритому доступі методології обрахунку цієї цифри та критику щодо її необгрунтованості, слід підкреслити, що в доларовому еквіваленті (407 тисяч) вона не суттєво відрізняється від визначеної західними експертами вартості середньостатистичного життя українця, що пояснюється умовами збройного конфлікту, вразливим становищем економіки та інфляцією.

Вартість середньостатистичного життя цивільної особи

На сьогодні не існує єдиного підходу до обрахунку вартості середньостатистичного життя цивільної особи. Провідні аналітичні центри, які здійснюють оцінку завданої шкоди майну, поки що не готові дати однозначну відповідь на те, як оцінити нематеріальні втрати. При цьому мова йде не лише про життя, але й про шкоду здоров'ю особи, зокрема, ментальному. Чи адаптовувати при цьому підходи, які існують в національному законодавстві для мирного часу – дискусійне питання.

Власні міркування напрацьовує академічна спільнота. Наприклад, колектив з дослідників Київського національного торговельно-економічного університету рекомендує брати за основу 18 мільйонів гривень як мінімальний показник вартості середньостатистичного життя.

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У будь-якому випадку вже сьогодні мовиться про щонайменше 349 мільярдів гривень, які мають бути відшкодовані саме Росією у спеціальному міжнародному компенсаційному механізмі.

Компенсаційний механізм і загрози стандартизації

12 травня 2023 року, Комітет Міністрів Ради Європи вирішив створити Розширену часткову угоду про Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України та статут, яким керуватиметься Реєстр. 17 травня згаданий договір було укладено. У цьому випадку мовиться про перший елемент компенсаційного механізму, за яким або ж послідує поява компенсаційної комісії та фонду для виплат, або ж ні. З позитивних моментів – Реєстр фіксуватиме докази та позови про компенсацію завданих індивідам ушкоджень. Однак, методика обрахунку такої компенсації з'явиться пізніше.

У цьому випадку слід згадати про досвід інших компенсаційних механізмів. Беручи до уваги обсяг позовів про відшкодування, вони здебільшого адаптовували стандартизований підхід, де вартість життя людини варіювалася в проміжку заздалегідь визначених показників. Наприклад, Компенсаційна комісія ООН для відшкодування шкоди у зв'язку з агресією Іраку проти Кувейту, життя оцінювала від 2,5 до 5 тисяч доларів.

Серед інших доступних механізмів – Європейський суд з прав людини. В останньому рішенні в міждержавній справі Грузія проти Росії (II) від 28 квітня 2023 року судді одноголосно постановили виплатити протягом трьох місяців 3 250 000 євро для покриття нематеріальної шкоди, завданої групі зі щонайменше 50 жертв вбивства цивільних осіб у Південній Осетії та в буферній зоні. У перерахунку на одну особу отримаємо понад 70 тисяч доларів.

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Обидві згадані суми є значно нижчими за вартість середньостатистичного життя українця. Тому потрібна активна участь України в розробці підходів до методології обрахунку міжнародного компенсаційного механізму та адвокації з боку громадянського суспільства щодо відображення адекватного економічного еквівалента надцінного людського життя, забраного Росією.

Існує думка, що обрахунок вартості середньостатистичного життя є аморальним та неетичним, адже кожна людина – безцінна і не є ринковим товаром. Однак визначення такої цифри є позитивним зобов'язанням держави в контексті захисту права особи на життя, адже сприяє інвестуванню у покращення рівня безпеки, зростанню стандартів охорони праці, збільшенню сум компенсаційних виплат сім'ям загиблим та активізації зусиль щодо їхнього стягнення з держави-агресорки.

У цьому випадку за механізмом регресу залучати можна й іноземні країни, що спонукатиме їх більш охоче не лише заморожувати, але й конфісковувати та перепрофільовувати російські активи.