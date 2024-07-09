О жительнице города рассказал один из местных телеграмм-каналов. У погибшей осталось двое детей.

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Что известно о гибели женщины

Россияне ракетным ударом по предприятию в Кривом Роге 8 июля убили украинку Оксану Довбню-Остапенко. Во время ракетного удара по предприятию женщина находилась на рабочем месте.

Во время вчерашней ракетной атаки погибла Оксана Довбня-Остапенко. 43-летняя криворожанка работала в Центре социальных сервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис",

– говорится в сообщении.

Еще трое работниц фронт-офисов МБС получили ранения и сейчас находятся в больнице. Жители Кривого Рога выразили искренние соболезнования семье погибшей. Чтобы поддержать ее родных, открыли сбор.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Оксаны Довбни-Остапенко. Светлая память!

Именно промышленное предприятие "Метинвест" подверглось атаке со стороны российских захватчиков. По окончательной и обновленной информации: погибло 10 человек, были ранены 47 человек.

По состоянию на утро 9 июля в больницах города находится 29 раненых. Среди них один – в очень тяжелом состоянии, 7 – в тяжелом, 18 – в состоянии средней тяжести.