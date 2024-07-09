Про мешканку міста розповів один із місцевих телеграм-каналів. У загиблої залишилося двоє дітей.

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Що відомо про загибель жінки

Росіяни ракетним ударом по підприємству у Кривому Розі 8 липня вбили українку Оксану Довбню-Остапенко. Під час ракетного удару по підприємству жінка перебувала на робочому місці.

Під час вчорашньої ракетної атаки загинула Оксана Довбня-Остапенко. 43-річна криворіжка працювала у Центрі соціальних сервісів та інфраструктури "Метінвест Бізнес Сервіс",

– йдеться у повідомленні.

Ще троє працівниць фронт-офісів МБС отримали поранення й наразі перебувають у лікарні. Жителі Кривого Рогу висловили щирі співчуття родині загиблої. Аби підтримати її рідних, відкрили збір.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Оксани Довбні-Остапенко. Світла пам'ять!

Саме промислове підприємство "Метінвест" зазнало атаки з боку російських загарбників. За остаточною та оновленою інформацією: загинуло 10 людей, були поранені 47 осіб.

Станом на ранок 9 липня у лікарнях міста перебуває 29 поранених. Серед них один – у дуже тяжкому стані, 7 – у тяжкому, 18 – у стані середньої тяжкості.