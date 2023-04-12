В среду, 12 апреля, в Лондоне сообщили, что обновили список санкций, добавив в него 11 позиций. В частности, там теперь можно увидеть больше имен и фамилий российских бизнесменов и украинских предателей.
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Кто под санкциями
Следовательно, эти 11 положений, о которых идет речь, предусматривают экономические ограничения против таких лиц и компаний:
- отец депутата Госдумы России и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч, его дочь Варвара;
- супруга основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья, его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы;
- дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев;
- супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко;
- двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за контактов с руководством подсанкционной фирмы и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым;
- холдинг USM, основанный Усмановым, занимающимся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий;
- компании Curzon Square Limited и Hanley Limited, что также связана с Усмановым;
- компания Meritservus HC Limited, что связана с Романом Абрамовичем.
Санкции работают
Многие до сих пор считаю, что санкции – это совсем неэффективный инструмент влияния. Однако это не так. Недавно 24 Канал опубликовал материал, в котором речь идет о резком падении рубля
Собственно, на это повлияло немало факторов, среди них – сокращение импорта из-за санкционной политики Запада. Поэтому важно не распространять бред о том, что ограничения, введенные миром, бессмысленны. Это только помогает России.