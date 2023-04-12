В среду, 12 апреля, в Лондоне сообщили, что обновили список санкций, добавив в него 11 позиций. В частности, там теперь можно увидеть больше имен и фамилий российских бизнесменов и украинских предателей.

Смотрите также Ядовитый чай от Си и кто стоит за утечкой "секретов" США: о чем пишет западная пресса

Кто под санкциями

Следовательно, эти 11 положений, о которых идет речь, предусматривают экономические ограничения против таких лиц и компаний:

отец депутата Госдумы России и миллиардера Андрея Скоча Владимир Скоч, его дочь Варвара;

супруга основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья, его дети Татьяна и Феликс Евтушенковы;

дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев;

супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко;

двое уроженцев Кипра, попавших под ограничения из-за контактов с руководством подсанкционной фирмы и сотрудничество с миллиардером Алишером Усмановым;

холдинг USM, основанный Усмановым, занимающимся бизнесом в добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий;

компании Curzon Square Limited и Hanley Limited, что также связана с Усмановым;

компания Meritservus HC Limited, что связана с Романом Абрамовичем.

Обратите внимание! Виктор Медведчук, муж Марченко, в подсанкционном списке Великобритании уже почти год. Собственно, в среду, 13 апреля, он может праздновать "мини-юбилей" по случаю введения Лондоном против себя экономических ограничений.

Санкции работают

Многие до сих пор считаю, что санкции – это совсем неэффективный инструмент влияния. Однако это не так. Недавно 24 Канал опубликовал материал, в котором речь идет о резком падении рубля

Собственно, на это повлияло немало факторов, среди них – сокращение импорта из-за санкционной политики Запада. Поэтому важно не распространять бред о том, что ограничения, введенные миром, бессмысленны. Это только помогает России.