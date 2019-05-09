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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Оксана Марченко поздравила с 9 мая скандальным сообщением, где назвала национализм фашизмом

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      Поздравление Оксаны Марченко с 9 мая
      Поздравление Оксаны Марченко с 9 мая / Коллаж 24 канал

      Телеведущая и жена кума президента России Виктора Медведчука – Оксана Марченко опубликовала поздравление с Днем победы во Второй мировой войне. При этом она в очередной раз сделала скандальное заявление, назвав национализм "очагом заразы фашизма".

      "Наши деды победили фашизм... Но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не нарядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злость, братоубийство... А это значит, что бой еще не закончен! Поэтому вперед, к победе!", – говорится в заметке Марченко на ее Instagram-странице.

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      При этом она добавила к сообщению свое фото в образе израненного воина, не совсем уместно. Ведь известно, что Марченко ни в каких боях не участвовала, и это фото выглядит, мягко говоря, странно на фоне портретов погибших участников Второй мировой войны, которые несут по улицам украинских городов 9 мая.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Друзья, с Днем Победы! С Днем Памяти, с Днем Благодарности. Наши деды победили фашизм...но еще и сегодня на нашей земле вспыхивают очаги этой заразы, в какие одежды она не рядилась бы: национализм, расизм, нетерпимость, человеконенавистничество, злоба, братоубийство...А это значит, что бой еще не окончен! Поэтому вперед, к Победе! #оксанамарченко

      Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

      Какая разница между национализмом, нацизмом и фашизмом?

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      Национализм – идеология и направление политики, базовым принципом которой является высшая ценность нации и ее основа в процессе создания государства. В своей основе национализм провозглашает верность и преданность своей нации, политическую независимость от других наций и работу на благо собственного народа, объединение национального самосознания для практической защиты условий жизни нации, её территории проживания, экономических ресурсов и духовных ценностей. Национализм опирается на национальное чувство, которое схоже с патриотизмом. Эта идеология стремится к объединению различных слоёв общества, несмотря на противоположные классовые интересы.

      В силу того, что многие современные радикальные движения подчеркивают свой националистический окрас, национализм часто ассоциируется с этнической, культурной и религиозной нетерпимостью.

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      Нацизм – политическая идеология, доктрина, политический режим, основанный на идее о превосходстве "высшей", "господствующей" расы над другими, "неполноценными" нациями и расами. Соответственно, если нет утверждения о превосходстве или низшем положении наций или рас в абсолютном плане – это не нацизм. Идеологи немецкого национал-социализма считали исторические территории германских племен как дополнительные земли для расширения государства.

      Фашизм – это разновидность политического режима (возник в Италии), а также радикальная авторитарная империалистическая политическая идеология. Ее характерными признаками являются сильный культ личности, милитаризм, тоталитаризм, империализм и идея единения и мобилизации нации и государства против врагов, идея постоянной войны и господства.

      Смотрите видео о мифах относительно 9 мая:

       

       

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      Теги: LifeStyle Новости LifeStyle День Победы 9 мая Новости Украины История Скандал Оксана Марченко
      Источник: 24 канал
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