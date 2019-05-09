Оксана Марченко привітала з 9 травня скандальним дописом, де назвала націоналізм фашизмом

Телеведуча і дружина кума президента Росії Віктора Медведчука – Оксана Марченко опублікувала привітання з Днем перемоги у Другій світовій війні. При цьому вона вкотре зробила скандальну заяву, назвавши націоналізм "вогнищем зарази фашизму".

"Наші діди перемогли фашизм... Але ще і сьогодні на нашій землі спалахують вогнища цієї зарази, в який одяг вона б не вбиралась: націоналізм, расизм, нетерпимість, людиноненависництво, злість, братовбивство... А це значить, що бій ще не закінчено! Тому вперед, до перемоги!", – мовиться в дописі Марченко на її Instagram-сторінці.

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При цьому вона додала до допису своє фото в образі пошрамованого воїна, що є не зовсім доречним. Адже відомо, що Марченко участі в жодних боях не брала, і це фото виглядає, м’яко кажучи, дивно на фоні портретів загиблих учасників Другої світової війни, які несуть вулицями українських міст 9 травня.

Яка різниця між націоналізмом, нацизмом і фашизмом?

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Націоналізм – ідеологія і напрямок політики, базовим принципом якої є вища цінність нації та її основа в процесі державотворення. У своїй основі націоналізм проголошує вірність та відданість своїй нації, політичну незалежність від інших націй і роботу на благо власного народу, об'єднання національної самосвідомості для практичної захисту умов життя нації, її території мешкання, економічних ресурсів і духовних цінностей. Націоналізм спирається на національне почуття, яке схоже з патріотизмом. Ця ідеологія прагне до об'єднання різних верств суспільства, не дивлячись на протилежні класові інтереси.

В силу того, що багато сучасних радикальних рухів підкреслюють свою націоналістичний окрас, націоналізм часто асоціюється з етнічною, культурною та релігійною нетерпимостями.

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Нацизм – політична ідеологія, доктрина, політичний режим, заснований на ідеї про зверхність "вищої", "панівної" раси над іншими, "неповноцінними" націями і расами. Відповідно, якщо немає твердження про вищість або нижчість націй чи рас в абсолютному плані – це не нацизм. Ідеологи німецького націонал-соціалізму вважали історичні території германських племен як додаткові землі для розширення держави.

Фашизм – це різновид політичного режиму (виник в Італії), а також радикальна авторитарна імперіалістична політична ідеологія. Її характерними ознаками є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея єднання і мобілізації нації та держави проти ворогів, ідея постійної війни і панування.

Дивіться відео про міфи щодо 9 травня: