На Волынском направлении не зафиксировали активных действий наземных группировок. В то же время авиация врага не прекращает показательные действия с территории Беларуси вдоль северного участка границы Украины.

К теме Мост через Северский Донец в районе Счастья разрушен, – Генштаб ВСУ

Наступление в направлении Киева

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении города Киева.

В то же время пытаясь сохранить темпы наступления враг вводит на отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Такие выдвижения дополнительных подразделений заметили в направлении Скадовска.

ВСУ сохранили позиции

После тяжелых боев подразделения Объединенных сил остановили противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе Счастья разрушен.

Кроме того, подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум 2 самолета ВКС России.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!