Кроме того, подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

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Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Ранее сообщалось, что пожарные Луганской области на личных автомобилях эвакуировали людей из-под обстрелов в Счастье.

Там оккупанты продолжают терроризировать местное население. Жители не выходят из бомбоубежищ, нет воды и электричества, а боевики не пропускают даже медицинских работников Красного Креста для гражданской помощи.

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