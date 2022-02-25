Кроме того, подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.
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Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.
Ранее сообщалось, что пожарные Луганской области на личных автомобилях эвакуировали людей из-под обстрелов в Счастье.
Там оккупанты продолжают терроризировать местное население. Жители не выходят из бомбоубежищ, нет воды и электричества, а боевики не пропускают даже медицинских работников Красного Креста для гражданской помощи.