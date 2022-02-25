Окрім того, підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.
До теми Головна ціль Путіна – захопити Київ, – радник Монастирського
Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.
Раніше повідомлялося, що пожежники Луганської області на особистих автомобілях евакуювали людей з-під обстрілів у Щасті.
Там окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Мешканці не виходять з бомбосховищ, немає води та електрики, а бойовики не пропускають навіть медичних працівників Червоного Хреста для допомоги цивільним.