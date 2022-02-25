Окрім того, підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

До теми Головна ціль Путіна – захопити Київ, – радник Монастирського

Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Раніше повідомлялося, що пожежники Луганської області на особистих автомобілях евакуювали людей з-під обстрілів у Щасті.

Там окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. Мешканці не виходять з бомбосховищ, немає води та електрики, а бойовики не пропускають навіть медичних працівників Червоного Хреста для допомоги цивільним.

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